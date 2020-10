Gã trai 20 tuổi dùng ảnh "nóng" uy hiếp bạn gái 31 tuổi ở Đồng Nai

Quen Thanh qua mạng xã hội rồi nhắn tin tình cảm qua lại, chị H. đã "nhẹ dạ cả tin" gửi ảnh "nóng" cho Thanh xem.

Ngày 26-10, tin từ Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Lê Duy Thanh (20 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra hành vi đe doạ, tống tiền bạn gái.

Lê Duy Thanh bị bắt giữ

2 ngày trước đó, công an nhận được tin báo của chị H. (31 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) về việc bị gã bạn trai dùng ảnh "nóng" uy hiếp.

Cụ thể, vào đầu tháng 10, chị H. quen Thanh qua mạng xã hội, nhắn tin tình cảm qua lại, chị H. đã nhẹ dạ cả tin gửi ảnh "nóng" cho Thanh xem.

Lợi dụng điều này, Thanh đã uy hiếp, yêu cầu chị H. phải đưa cho gã 5 triệu đồng, đổi lại sẽ không đăng ảnh khỏa thân của chị lên mạng xã hội. Hoảng sợ, nạn nhân trình báo công an.

Số tiền tang vật

Tối ngày 24-10, khi Thanh đang nhận 5 triệu đồng của chị H. thì bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên thực hiện hành vi trên.

Tin-ảnh:Ng.Tuấn-H.Xuân (NLĐO)