Chủ vựa hải sản tố bị giang hồ uy hiếp

Nhiều chủ vựa hải sản tố cáo bị giang hồ uy hiếp, hành hung, cấm không cho buôn bán ở TP.Vũng Tàu.

Chợ Xóm Lưới, TP.Vũng Tàu là nơi nhóm người của ông H. cấm không cho các chủ vựa hải sản ở TT.Phước Hải mang hải sản qua giao cho khách

Ngày 16.5, một lãnh đạo Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu), cho biết đã nhận được đơn của nhiều chủ vựa hải sản tố cáo bị giang hồ uy hiếp, hành hung, cấm không cho buôn bán... “Hiện Công an TP.Vũng Tàu đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, điều tra, lấy lời khai của những người tố cáo”, vị lãnh đạo này thông tin.

Hành động ngang ngược

Theo đó, các chủ vựa kinh doanh hải sản ở TT.Phước Hải (H.Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu) làm đơn tố cáo nhóm giang hồ trên địa bàn TP.Vũng Tàu do vợ chồng ông H., bà X. cầm đầu đã nhiều lần đe dọa, đánh người, không cho cung cấp hải sản đến các nhà hàng, quán nhậu tại TP.Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Minh Đức (40 tuổi, chủ vựa hải sản Thành Đức 2, TT.Phước Hải) cho biết, từ năm 2004 ông đã mua bán, cung cấp hải sản là ốc hương, cua, ghẹ, cá mú... cho các nhà hàng, vựa hải sản khác trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Công việc kinh doanh của các chủ vựa hải sản ở TT.Phước Hải với các đối tác tại TP.Vũng Tàu diễn ra tốt đẹp, không xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với bất kỳ người nào. “Thế nhưng năm 2018, một nhóm giang hồ ở TP.Vũng Tàu bắt đầu kiếm cớ gây sự, đe dọa, đánh đập bất cứ chủ vựa, người giao hàng ở TT.Phước Hải mang hải sản tới TP.Vũng Tàu. Nhiều người giao hàng, chủ vựa hải sản bị đánh đập sợ hãi không dám buôn bán”, ông Đức bức xúc.

Theo ông Đức, nhóm giang hồ này là do ông H. (khoảng ngoài 30 tuổi) và vợ (bà X., ngụ ở TP.Vũng Tàu) cầm đầu. Cụ thể, để đe dọa các chủ vựa, khoảng 14 giờ ngày 11.2.2018, H. cầm đầu băng nhóm khoảng 20 người đi trên 5 ô tô từ TP.Vũng Tàu qua vựa hải sản Thành Đức 2 uy hiếp tinh thần, không cho ông Đức cung cấp hải sản qua TP.Vũng Tàu. Ngay khi nhóm này đến vựa hải sản Thành Đức 2 thì bị Công an TT.Phước Hải phối hợp cùng Công an H.Đất Đỏ trấn áp, đưa về trụ sở làm việc.

Các chủ vựa hải sản ở TT.Phước Hải tố bị giang hồ uy hiếp, hành hung. ẢNH: N.L

Ngày 18.4, ông H. gọi điện thoại cho anh Đ.P.Tài (34 tuổi, người giao hàng của vựa hải sản Thành Đức 2) cấm không cho qua TP.Vũng Tàu giao hàng. Anh Tài sợ nên xin nghỉ việc. Ngày hôm sau, ông Đức giao cho 2 nhân viên khác đi giao hải sản thì bị người của ông H. đe dọa, đòi hành hung.

Gần đây nhất, ngày 2.5.2020, khi anh P. là người làm của bà Trương Thị Thảo (chủ vựa hải sản ở TT.Phước Hải) đi giao hải sản cho các mối thu mua ở TP.Vũng Tàu, thì bị bà X. cho người ép anh P. vào một quán cà phê. Do sợ người làm của mình bị đánh, bà Thảo đã gọi cho bà X. xin cho anh P. được đi về. Ngay sau đó, bà X. đe dọa nếu gặp nhân viên của bà Thảo ở đâu là đánh ở đó, khiến nhiều người làm cho bà Thảo không dám đi giao hàng nữa.

Tiếp xúc PV Thanh Niên, bà Thảo cho biết, ngày 3.5 đã yêu cầu một nhân viên khác tên Hoàng đi qua TP.Vũng Tàu giao ốc cho khách thì bị nhóm người của bà X. rượt đuổi nên đã mang ốc về lại. Đến ngày 4.5, do không có nhân viên nào dám đi giao hàng nên bà Thảo tự chở ốc qua TP.Vũng Tàu đưa cho khách, thì bị bà X. cùng một số “tay anh chị” hành hung phải đi cấp cứu.

Công an đang điều tra

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, băng nhóm giang hồ do ông H. cầm đầu cũng từng nhiều lần đánh người do “dám qua Vũng Tàu giao hải sản”.

Cụ thể, ngày 15.6.2019, anh Đ. là nhân viên giao hàng của vựa hải sản Thanh ghẹ, mang ốc từ TT.Phước Hải qua chợ Xóm Lưới (TP.Vũng Tàu) giao cho khách thì bị nhóm người ông H. đánh phải đi bệnh viện cấp cứu. Ngày 15.5, trao đổi với PV, một cán bộ Công an P.2 (TP.Vũng Tàu) cho biết vụ việc trên đã được đơn vị chuyển cho Công an TP.Vũng Tàu điều tra theo thẩm quyền.

Nghiêm trọng hơn, ngày 22.2 vừa qua, anh Trần Thanh Đạt (25 tuổi, chủ vựa hải sản ở tỉnh Khánh Hòa) gửi ô tô khách đưa vào TP.Vũng Tàu 2 thùng ốc hương cho bà Trương Thị Thảo. Ngày hôm sau khi xe khách vào Bến xe Vũng Tàu, nhóm người của ông H. đã vào bến lấy 2 thùng ốc hương này. Sau đó, ông H. gọi điện cho bà Thảo cấm không được lấy ốc hương của anh Đạt. Ngay sau đó, anh Đạt từ Khánh Hòa vào TP.Vũng Tàu gửi đơn tố cáo nhóm của ông H.

Ngày 15.5, trao đổi với PV qua điện thoại, anh Đạt cho biết vụ việc nhóm ông H. lấy ốc hương trong Bến xe Vũng Tàu đã được anh gửi đơn tố cáo đến Công an TP.Vũng Tàu. Anh Đạt cũng cho biết, ông H. và nhóm người của mình thường xuyên gọi điện đe dọa, cấm anh Đạt bán ốc cho các chủ vựa hải sản ở TT.Phước Hải.