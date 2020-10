Diễn biến mới nhất vụ vợ tố chồng đánh đập dã man, ép quan hệ tình dục

Liên quan vụ chồng bị tố đánh vợ, ép quan hệ tình dục, Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) ra quyết định không khởi tố vụ án vì chưa cấu thành tội phạm.

Chị S. trình bày sự việc với công an khi sự việc vừa xảy ra - Ảnh: Plo.vn

Ngày 19/10, Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ chồng bị tố đánh vợ, ép quan hệ tình dục.

Người chồng bị tố cáo trong vụ án là B.Q.T. (39 tuổi), nạn nhân là chị L.T.S. (27 tuổi, vợ T., cùng ngụ xã An Tịnh).

Theo đó, việc không khởi tố vụ án hình sự do hành vi của ông T. chưa cấu thành tội phạm, thương tích trên người chị S. chỉ 4%.

Quyết định này được Công an thị xã Trảng Bàng gửi đến VKSND cùng cấp, Công an phường An Tịnh, ông T. và chị S.

Được biết, sau khi nhận được quyết định không khởi tố vụ án thì chị S. đã có đơn khiếu nại quyết định trên gửi công an tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, tối 8/2, đội cứu nạn giao thông Tây Ninh nhận được cuộc gọi cầu cứu của chị S. kèm theo hình ảnh đầy vết thương trên lưng kéo dài xuống mông.

Thấy dấu hiệu chị này bị tra tấn, đội cùng sự hỗ trợ của các tổ cứu nạn giao thông huyện Trảng Bàng, Gò Dầu đã tìm đến quán karaoke nơi chị đang kinh doanh trên địa bàn Trảng Bàng để kiểm tra.

Đội được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đã đưa chị cùng ba mẹ ruột chị này ra khỏi nhà đến một khách sạn.

Theo lời kể của chị S., tối 5/2, chồng chị là T. đã có hành động đánh đập chị dã man. T. đã đánh vào đầu, mặt, đá vào người chị S., sau đó rút dây nịt da đang đeo trên người đánh liên tục vào người chị S.

Đến khoảng 8-9h hôm sau, trong lúc chị S. mệt và ngủ thiếp đi thì T. lôi chị dậy và tiếp tục đánh đập, dùng kéo cắt tóc chị S., dùng dây nịt quất vào người S. Sau đó, T. có hành vi cưỡng bức quan hệ tình dục, dùng điện thoại chụp lại hình ảnh 2 vợ chồng trong lúc quan hệ tình dục.

Sau khi sự việc xảy ra, chị S. có đơn yêu cầu giám định thương tật, xử lý hình sự đối với T.

Theo Cự Giải (Dân Việt)