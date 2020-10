Bắt giam nam thanh niên sát hại bạn gái trong cơn phê ma túy đá

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố, bắt tạm giam thanh niên bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá nên ra tay giết bạn gái tử vong rồi bỏ trốn vào Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 20.10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thanh Tâm (22 tuổi, ngụ xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh) về tội Giết người.

Trước đó, ngày 8.10, ông Phan Hoàng Thành là cha của Tâm mở cửa nhà thì phát hiện thi thể một phụ nữ đang phân hủy.

Qua điều tra, cảnh sát xác định người tử vong là Võ Thị H. (18 tuổi, ở cùng quê).

Theo lời khai của nghi phạm, tối 28.9, Tâm rủ H. đến nhà chơi được một lúc thì nam thanh niên lấy ma túy đá ra sử dụng.

Sau đó bị ảo giác nên nghi phạm siết cổ và dùng khăn bịt miệng khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi phủ bạt lên người H., Tâm đóng cửa nhà rồi ra ngoài. Một ngày sau, nam thanh niên nhớ lại sự việc nên trốn vào huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xác nhận được nghi phạm, cảnh sát cùng gia đình đã vận động và Tâm ra đầu thú.

