Bắt giam băng nhóm 9X thu tiền bảo kê xe chở hải sản chợ Long Hải

Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt tạm giam 3 tháng đối với 5 đối tượng trong băng nhóm 9X bảo kê xe chở hải sản tại chợ Long Hải.



Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Minh Châu

Ngày 9.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với băng nhóm đe dọa bảo kê, chiếm đoạt tiền của các tài xế ở khu vực chợ Long Hải để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt giam gồm: Nguyễn Quang Thành (SN 1992, Thành “Ba Chiêu”); Nguyễn Hồ Đài Trâm (SN 1996, Tám Con Bẹt); Vy Minh Tùng (SN 1998); Nguyễn Hiếu Thảo (SN 1999); Chế Kim Khánh (SN 1999), tất cả cùng trú tại huyện Long Điền.

Theo hồ sơ điều tra, do biết được có một số ô tô chở hải sản ở các tỉnh khác thường xuyên đến khu vực chợ Long Hải (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) để giao hàng. Cùng với việc bản thân Thành đang cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các tài xế ô tô chở hải sản bằng hình thức đe dọa, bắt buộc các tài xế phải đưa tiền bảo kê bến bãi tại chợ.

Để thực hiện ý định trên, Thành rủ thêm Tùng, Trâm, Thảo, Khánh đi đến khu vực chợ Long Hải tìm các tài xế ô tô tải chở hải sản đe dọa bắt buộc đưa tiền bảo kê với số tiền 300.000 đồng/1 xe.

Khoảng 2h sáng ngày 18.8, Thành cùng Tùng, Thảo và Trâm phát hiện xe tải chở hải sản BKS 85C-025.xx do ông Trần Văn X. (SN 1953, trú tỉnh Ninh Thuận) là tài xế đang đậu tại đường 36m thuộc thị trấn Long Hải (gần chợ Long Hải) nên Thành chạy xe trước, Tùng, Thảo và Trâm chạy theo sau đến gần xe tải của ông X.



Các đối tượng trong băng nhóm 9X tại cơ quan công an. Ảnh: Minh Châu

Tại đây, Thành gõ cửa kính xe bắt buộc ông X. phải đưa tiền bảo kê bến bãi, nhưng ông X. không đồng ý và gọi điện cho chủ xe thì Thành giật điện thoại ông X. và liên tục đe dọa. Do lo sợ, ông X. đã đưa cho Thành số tiền 300.000 đồng.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 18.8 đến ngày 26.8, các đối tượng trên đã thực hiện đe dọa chiếm đoạt tiền của các tài xế xe tải, tất cả số tiền chiếm đoạt được bọn chúng dùng vào việc ăn uống, tiều xài cá nhân hết.

Ngày 26.8, trong lúc nhóm này đang tiếp tục thực hiện hành vi đe doạ chiếm đoạt tiền thì Khánh bị công an phát hiện, bắt giữ lại. Riêng Tùng và Trâm điều khiển xe bỏ chạy. Công an đưa Khánh về trụ sở công an làm việc và Khánh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi biết Khánh bị bắt giữ, các đối tượng còn lại đã bỏ trốn. Đến ngày 8.9, Thành, Tùng và Trâm đến cơ quan Công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 9.9, Thảo đến cơ quan Công an đầu thú.

Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Thành là người chủ mưu cầm đầu chỉ đạo các đối tượng còn lại thực hiện hành vi đe dọa, chiếm đoạt tiền như trên.

MINH CHÂU (LĐO)