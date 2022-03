Tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng

(GLO)- Thời gian qua, tuổi trẻ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã có những việc làm thiết thực, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Từ năm 2021 đến nay, Thị Đoàn An Khê đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa giúp người dân trên địa bàn. Cụ thể, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã chung tay thực hiện 25 công trình, phần việc; 15 công trình măng non, xây dựng 1 nhà nhân ái (trị giá 50 triệu đồng) và làm 4 tuyến đường điện chiếu sáng nông thôn ở các xã, phường: Tú An, Xuân An, An Phước, Ngô Mây với kinh phí 67 triệu đồng. Đồng thời, hơn 1.000 lượt ĐVTN tham gia các phong trào như: ngày chủ nhật xanh gắn hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thu gom rác thải, trồng cây xanh, tu sửa các khu vui chơi cho thiếu nhi, bóc gỡ quảng cáo sai quy định.

Đoàn viên, thanh niên thị xã An Khê tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Diệp

Bên cạnh đó, tuổi trẻ thị xã ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 với nhiều hoạt động hướng về cơ sở gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ An Khê chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng kế hoạch kỳ nghỉ hồng, đẩy mạnh tuyên truyền hiến máu tình nguyện, phối hợp với lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tổ chức chương trình “Hành quân xanh” tại 2 xã Tú An và Cửu An. Đặc biệt, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị xã đã tổ chức chương trình du khảo về nguồn với nhiều hoạt động thiết thực như: khám bệnh miễn phí, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, tuyên truyền phòng-chống dịch Covid-19, an toàn giao thông trong thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số. Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, đoàn viên, thanh niên đã chung tay xây dựng 3 khu vui chơi cho thiếu nhi xã Thành An và phường An Tân với số tiền hơn 15 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương cũng như vận động thanh niên lên đường nhập ngũ. Đặc biệt, Thị Đoàn An Khê đã thành lập Câu lạc bộ “Lý luận trẻ thị xã An Khê”; đồng hành khởi nghiệp, lập nghiệp; thanh niên rèn luyện và phát huy kỹ năng sống, nâng cao thể chất, đời sống văn minh.

Một trong những hoạt động của ĐVTN nhận được sự đánh giá cao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương là tham gia các hoạt động phòng-chống dịch Covid-19 như: thành lập 11 đội lưu động tình nguyện tại các xã, phường để hỗ trợ lực lượng y tế; ĐVTN tình nguyện tham gia phòng-chống dịch Covid-19 tại chốt đèo An Khê; quyên góp 16 thùng mì tôm, 3,7 tấn rau xanh, 260 suất quà và hơn 5.000 chiếc khẩu trang hỗ trợ công tác phòng-chống dịch.

Bàn giao Nhà Nhân ái tại làng Hòa Bình-xã Tú An. Ảnh: Việt Cường

Anh Nguyễn Văn Minh-Bí thư Đoàn phường Tây Sơn-cho biết: Hưởng ứng phong trào xây dựng đô thị văn minh, Đoàn phường đã xây dựng được 2 tuyến phố văn minh, vận động người dân kéo 5 bóng điện chiếu sáng công cộng và xây dựng 1 điểm vui chơi cho thanh-thiếu niên, xây dựng nhà cho hộ nghèo và hỗ trợ 1 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, lực lượng ĐVTN cũng luôn xung kích đi đầu tuyên truyền, vận động người dân chủ động thực hiện các quy định, đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hỗ trợ khẩu trang, nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Riêng trong Tháng Thanh niên năm 2022, Đoàn phường đã triển khai xây dựng 1 công trình Nhà sách thân thiện dựa vào cộng đồng và có nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Trao đổi với P.V, anh Vũ Việt Cường-Bí thư Thị Đoàn An Khê-cho hay: Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, các cơ sở Đoàn đã có nhiều việc làm ý nghĩa, ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động xung kích vì cộng đồng, đặc biệt là trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Tháng Thanh niên năm nay được tổ chức tại làng Pốt (xã Song An). Theo đó, lực lượng ĐVTN đã hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình thanh niên chào mừng đại hội Đoàn các cấp, trao 13 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của làng với số tiền 6,5 triệu đồng.