Công an TP. Pleiku đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến

(GLO)- Công an TP. Pleiku đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trong giải quyết thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Nhiều tiện ích

Từ ngày được lực lượng Công an tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng DVCTT trong thông báo lưu trú, anh Hồ Quốc Bình-Quản lý Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Thanh Bình (phường Diên Hồng) không cần lên trụ sở Công an phường khai báo lưu trú hàng ngày của khách hàng. Thay vào đó, anh chỉ cần thực hiện một số thao tác trên máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet là xong. Anh Bình cho biết: “Việc sử dụng DVCTT mang lại nhiều tiện ích. Mình chỉ cần ngồi ở nhà đăng nhập tài khoản trên cổng dịch vụ công, gửi thông báo lưu trú thì Công an phường sẽ nhận được ngay. Theo tôi, các chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn và người dân nên sử dụng DVCTT để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại”.

Theo quy định, các cơ sở kinh doanh lưu trú phải đến trụ sở Công an xã, phường khai báo lưu trú khi khách đến thuê phòng hàng ngày. Công việc này trước đây thực hiện hoàn toàn thủ công, quản lý qua sổ sách nên rất bất tiện. Việc sử dụng DVCTT giúp giảm thiểu lưu trữ giấy tờ và rút ngắn thời gian khai báo thông tin của các cơ sở lưu trú với cơ quan Công an. Người dân chỉ cần đăng ký một tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ ) và có thể sử dụng tài khoản này để thông báo lưu trú ở Cổng dịch vụ công quản lý cư trú (địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/ ) hoặc tham gia các dịch vụ công khác.

Công an phường Diên Hồng hướng dẫn chủ cơ sở kinh doanh lưu trú thông báo lưu trú qua dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Thúy Trinh

Mỗi ngày, Công an phường Diên Hồng quản lý khoảng 1.300 lượt lưu trú thông báo qua hệ thống DVCTT. Qua đó, đơn vị thuận tiện trong việc quản lý, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn, giảm thời gian, công sức đi lại cho cơ sở kinh doanh lưu trú; đáp ứng kịp thời việc tra cứu thông tin phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của cơ quan Công an và bảo đảm yêu cầu về công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Tiếp tục mở rộng DVCTT

Việc ứng dụng DVCTT mức độ 3, 4 trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến an ninh, trật tự thời gian qua chủ yếu là ở lĩnh vực quản lý cư trú. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh), từ ngày 1-7-2021 (ngày Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực) đến nay, Công an toàn tỉnh đã tiếp nhận 7.794 hồ sơ qua cổng dịch vụ công, trong đó có 7.515 hồ sơ đã được cơ quan chức năng xử lý, trả kết quả; 216 hồ sơ đang xử lý; 63 hồ sơ bị trả lại. Riêng Công an TP. Pleiku chiếm đến 70,2% số hồ sơ tiếp nhận qua DVCTT (5.470 hồ sơ). Tuy nhiên, người dân sử dụng DVCTT chủ yếu để khai báo lưu trú (5.444/5.470 hồ sơ); các lĩnh vực khác như: đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng, đăng ký một số thủ tục cấp đổi, cấp lại căn cước công dân… còn ít. Trong lĩnh vực cấp căn cước công dân, Công an TP. Pleiku đã áp dụng DVCTT mức độ 2, người dân có thể tải các mẫu văn bản về để khai báo, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và gửi trực tuyến đến cơ quan Công an, đăng ký ngày, giờ, địa điểm đến làm căn cước. Thế nhưng, phần lớn người dân vẫn chưa tiếp cận được dịch vụ này.

Trao đổi với chúng tôi về một số bất cập trong việc ứng dụng DVCTT, Trung tá Nguyễn Thị Ngạn-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an TP. Pleiku) cho hay: “Thời gian gần đây, Công an thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng DVCTT trong lĩnh vực đăng ký cư trú và cấp căn cước công dân. Tuy nhiên, phần lớn người dân vẫn có thói quen dùng giấy tờ thực hiện thủ công do trình độ và điều kiện sử dụng thiết bị công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số”.

Ứng dụng DVCTT là bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Không chỉ giảm công sức đi lại, giảm các loại giấy tờ cho công dân, việc ứng dụng DVCTT còn tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Công an trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Lãnh đạo các đơn vị cũng thuận tiện trong quá trình theo dõi, quản lý, chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, chiến sĩ, tránh phiền hà, sách nhiễu Nhân dân.

“Thời gian tới, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội sẽ tích cực tham mưu lãnh đạo Công an thành phố phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, cấp căn cước công dân thông qua DVCTT, từ đó đồng thuận, ủng hộ và tích cực sử dụng các DVCTT do ngành Công an cung cấp. Đồng thời, đôn đốc Công an các xã, phường tập trung tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính qua DVCTT đúng hạn cho người dân”-Trung tá Ngạn chia sẻ.