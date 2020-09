Thành công nhờ huy động sức dân

(GLO)- Nhiều năm qua, Chi bộ tổ dân phố 3 (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và vận động người dân chung tay thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.





Phát huy dân chủ ở cơ sở



Tổ dân phố 3 có 253 hộ với 890 khẩu, gồm 3 dân tộc: Kinh, Jrai, Tày. Chi bộ tổ 3 gồm 46 đảng viên. Những năm qua, Chi bộ đã cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên thành nghị quyết chuyên đề để cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện. Thành công nổi bật của Chi bộ là làm tốt công tác dân vận, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể chi bộ và sự đồng thuận của người dân. Từ đó, Chi bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Nhờ chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền, tổ dân phố 3 đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa nhiều năm liền. Ảnh Vũ Chi



Ông Nông Văn Kín-Phó Bí thư Chi bộ tổ 3-cho biết: Những năm qua, Chi bộ đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ. Mọi công việc đều được bàn bạc thống nhất trước khi lãnh đạo quyết định. Cùng với đó, Chi bộ chú trọng thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong hệ thống chính trị; phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhờ vậy, tổ dân phố 3 đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế-xã hội được giao.

Trong đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Nhiều năm qua, tổ dân phố không có trường hợp khiếu kiện đông người, không có đơn thư khiếu kiện kéo dài. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo, tệ nạn xã hội không còn. Tổ tự quản hoạt động đều, vận động nhân dân tự bảo vệ tài sản gia đình, không tàng trữ, sử dụng, lưu hành sản phẩm đồi trụy. Nhờ vậy, tỷ lệ gia đình văn hóa năm sau luôn cao hơn năm trước.



Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên trong tổ không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực và có nhiều sáng tạo trong công việc, đề xuất được nhiều biện pháp trong xây dựng tổ dân phố, cải tiến lề lối làm việc, từ đó nâng cao hiệu quả của các phong trào.



Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Chi bộ tổ 3 cùng với nhân dân thực hiện tốt chính sách đối với người có công cách mạng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên trong các dịp lễ, Tết. Trong 5 năm qua, Chi bộ đã đề nghị cấp trên hỗ trợ nhà ở cho các gia đình chính sách, trong đó xây mới nhà ở cho 3 gia đình có công với số tiền 150 triệu đồng, đề nghị sửa chữa nhà ở cho 3 gia đình trị giá 60 triệu đồng.



Huy động sức dân để đẩy mạnh phong trào



Ông Trần Trọng Kim-Trưởng phòng Nội vụ thị xã Ayun Pa: Thành công lớn nhất của Chi bộ tổ 3 là đã xây dựng được khối đoàn kết thống nhất, xây dựng được niềm tin trong nhân dân, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em được Chi bộ tổ 3 đặc biệt quan tâm. Phong trào khuyến học phát triển mạnh, đi vào chiều sâu và đạt được kết quả khích lệ. Hiện nay, 100% trẻ em đi học đúng độ tuổi, không bỏ học giữa chừng, không mắc các tệ nạn xã hội. Quỹ Khuyến học huy động được 12,6 triệu đồng, sử dụng công khai, minh bạch. Năm học 2019-2020, tổ đã khen thưởng 65 học sinh giỏi các cấp. Toàn tổ dân phố có 161 em đang học tại các trường cao đẳng và đại học.



Gia đình ông Võ Xuân Thành là gia đình hiếu học tiêu biểu. Ông có 3 người con, trong đó có 2 người đã tốt nghiệp đại học, người con út đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền. Ông Thành chia sẻ: “Tuy cuộc sống còn vất vả nhưng vợ chồng tôi luôn cố gắng nuôi các con ăn học vì chỉ có tri thức mới xóa được đói nghèo, lạc hậu. Được sự động viên, khen thưởng kịp thời của Chi bộ nên các cháu rất phấn khởi, noi gương anh chị chăm chỉ học hành”.



Chi bộ tổ 3 đã huy động cán bộ, đảng viên và người dân đóng góp Quỹ Nhân đạo được 30,5 triệu đồng, Quỹ Hậu phương quân đội 12,5 triệu đồng, Quỹ Hỗ trợ nông dân 6 triệu đồng, Quỹ Hội người cao tuổi 2,7 triệu đồng... Chị Huỳnh Thị Minh Hiếu (hẻm Kpă Klơng) bày tỏ: “Các cuộc vận động do tổ phát động đều có ý nghĩa thiết thực. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, vì vậy, tôi đóng góp đầy đủ với hy vọng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Riêng Quỹ Khuyến học của tổ, tôi mới ủng hộ 1 triệu đồng, mong muốn động viên các cháu nỗ lực trong học tập, trở thành công dân có ích cho xã hội”.



Trao đổi với P.V, Phó Bí thư Chi bộ tổ 3 thông tin thêm: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chi bộ thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Trong sinh hoạt Chi bộ luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Trước khi triển khai các hoạt động đều tổ chức họp, lấy ý kiến của nhân dân. Khi người dân đồng lòng thì triển khai công việc vừa nhanh chóng, vừa hiệu quả.



Với những thành tích đạt được, năm 2019, Chi bộ tổ 3 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa nhiều năm liền được Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen.

VŨ CHI