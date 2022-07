Vietnam Airlines triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến tại sân bay Sydney và Melbourne từ ngày 1-8

(GLO)- Với mục tiêu hướng đến hãng hàng không quốc tế tiêu chuẩn 5 sao, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tiếp tục triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến (check-in online) cho hành khách khởi hành từ sân bay Sydney và Melbourne (Australia) bắt đầu từ ngày 1-8.





Từ ngày 1-8, Vietnam Airlines triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến (check-in online) cho hành khách khởi hành từ sân bay Sydney và Melbourne (Australia). Ảnh nguồn: VNA

Với việc triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến tại sân bay Sydney và Melbourne, Vietnam Airlines nâng tổng số sân bay áp dụng dịch vụ check-in online lên 16 sân bay nội địa và 30 sân bay quốc tế; đồng thời tiến tới triển khai dịch vụ tiện lợi này trên toàn mạng lưới sân bay Hãng khai thác đường bay đến.



Đây là một trong những nỗ lực của Vietnam Airlines nhằm tiến tới mục tiêu hãng hàng không công nghệ số (Digital Airline).



Hành khách làm thủ tục trực tuyến thành công có hành lý ký gửi hay không vẫn cần qua quầy làm thủ tục trực tuyến để xác thực thẻ lên máy bay và nhân viên kiểm tra giấy tờ tùy thân nhằm đảm bảo quy định về kiểm soát giấy tờ tùy thân tại Australia.



Trước đó, Vietnam Airlines đã đưa dịch vụ làm thủ tục trực tuyến phục vụ các hành khách khởi hành từ các sân bay quốc tế Lodon Heathrow (Anh); Frankfurt (Đức); Moscow (Nga); Tokyo Narita, Tokyo Haneda, Osaka Kansai, Nagoya, Fukuoka (Nhật Bản); Seoul, Busan (Hàn Quốc); Quảng Châu, Thượng Hải, Thành Đô, Bắc Kinh, Hong Kong, Hàng Châu (Trung Quốc); Đài Bắc, Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc); Singapore (Singapore); Bangkok (Thái Lan); Kuala Lumpur (Malaysia); Yangon (Myanmar); Jakarta, Bali (Indonesia); Siem Reap, Phnom Penh (Campuchia); Luang Prabang, Vientiane (Lào).



Hành khách có thể tiết kiệm thời gian bằng cách tự làm thủ tục trực tuyến qua website www.vietnamairlines.com hoặc ứng dụng di động Vietnam Airlines trong khoảng thời gian từ 24 tiếng đến 1 tiếng trước giờ khởi hành dự kiến. Sau khi hoàn thành quá trình làm thủ tục trực tuyến, hành khách sẽ nhận được "Thẻ lên máy bay trực tuyến" qua thiết bị điện tử hoặc có thể tự in thẻ, sau đó đến thẳng cửa kiểm tra an ninh hành khách và cửa ra tàu bay mà không cần phải vào quầy làm thủ tục của hãng tại cảng hàng không để xác nhận. Đối với khách có hành lý ký gửi, có thể làm thủ tục gửi hành lý tại các quầy thủ tục đã được bố trí tại sân bay.



Dịch vụ làm thủ tục trực tuyến giúp chuyến đi của hành khách được thông suốt, nhanh gọn chỉ với vài thao tác đơn giản và quan trọng là giúp hạn chế việc xếp hàng, tập trung đông người, đảm bảo cho hành trình di chuyển của hành khách an toàn hơn.



Đồng thời, Vietnam Airlines cũng đang tiếp tục nghiên cứu triển khai nhiều cải tiến mới từ mặt đất lẫn trên không, mang đến cho hành khách trải nghiệm bay trọn vẹn và tiện nghi.



GIA BẢO