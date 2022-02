Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh khởi động các tour quốc tế

Việc Việt Nam dỡ bỏ hạn chế bay quốc tế là cơ hội đầu tiên sau hai năm bùng phát dịch COVID-19 nên hầu hết các doanh nghiệp du lịch, lữ hành đều nắm bắt cơ hội khai thác tour quốc tế trở lại.



Doanh nghiệp lữ hành đã bắt đầu chào tour du lịch nước ngoài. Ảnh: Saigontourist

Ngay khi Cục Hàng không Việt Nam phát hành điện văn qua đường hàng không (NOTAM) để thông báo Việt Nam dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế vận chuyển khách bằng đường hàng không, một số doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra thông báo chính thức khởi động tour quốc tế.

Cùng với ngành du lịch thành phố, nhiều đơn vị hoạt động trong ngành này đã chuẩn bị và sẵn sàng điều kiện phục vụ khách quốc tế trong thời gian tới.

Tung sản phẩm đón đầu cơ hội

Điển hình, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist vừa chính thức mở lại định kỳ tour nước ngoài khởi hành đến Mỹ bay hàng không Việt Nam; Maldives bay hàng không 5 sao Singapore; Dubai-Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất-UAE) bay hàng không 5 sao Emirates; Thái Lan bay Vietnam Airlines.

Dự kiến, trong tháng 3/2022, công ty tiếp tục đẩy mạnh khai thác những tuyến điểm đến châu Âu, Trung Đông, Đông Bắc Á, Đông Nam Á với nhiều hình thức tour trọn gói, tour Free & Easy... nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu du khách.

Lữ hành Saigontourist cũng thực hiện kế hoạch mở rộng quyền lợi tặng bảo hiểm du lịch nước ngoài đến 2,4 tỷ đồng và bảo hiểm COVID-19 đến 240 triệu đồng. Đồng thời, toàn bộ chi phí xét nghiệm COVID-19 bằng PCR trong chương trình tour (nếu có) dành cho du khách cũng sẽ được Lữ hành Saigontourist chi trả.

Theo ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist, việc mở tour quốc tế được ưu tiên hành trình chọn lọc đưa du khách thưởng ngoạn các quốc gia với chính sách visa thông thoáng, có các quy định rõ ràng về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chất lượng dịch vụ tốt.

Đặc biệt, giá tour cạnh tranh như chùm tour Dubai-Abu Dhabi thứ Sáu cách tuần (4 ngày, từ 31,99 triệu đồng bay hàng không 5 sao Emirates và khách sạn 5 sao tại Dubai); Thái Lan (Bangkok-Pattaya) khởi hành thứ Năm, thứ Bảy hằng tuần (5 ngày, từ 13,999 triệu đồng, bay hàng không Vietnam Airlines); Mỹ (San Francisco-Los Angeles-Kết hợp thăm thân) thứ Bảy cách tuần (5 ngày, từ 89,999 triệu đồng); Maldives thứ Năm cách tuần từ 65,99 triệu đồng...

Những sản phẩm tour này được dự báo sẽ hút khách, sau “cơn sốt” Việt Nam mở cửa đường bay quốc tế và mở cửa hoàn toàn du lịch từ 15/3/2022.

Ngoài ra, tham gia tour của Lữ hành Saigontourist, du khách tiếp tục được tham gia chương trình thẻ thành viên dành riêng cho chủ thẻ với 3 hạng mức: SEA, SKY và SUN, giảm đến 10% các dịch vụ, mang đến cho khách hàng nhiều quyền lợi cũng như phần thưởng hấp dẫn sau mỗi chuyến đi.

Hơn thế nữa, tùy theo hạng thẻ đang sở hữu, khách hàng sẽ nhận được các mức ưu đãi giảm giá trực tiếp khi mua tour và những chính sách hậu mãi theo quy định của chương trình.

Ghi nhận trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, một số doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành cũng đã và đang khẩn trương xúc tiến kế hoạch mở lại tour quốc tế.

Công ty du lịch Vietravel dựa vào tình hình mở cửa đón khách du lịch trở lại của các nước cũng đang dần hoàn thiện bộ sản phẩm tour du lịch nước ngoài (outbound). Trong đó, ngay cuối tháng 2/2022, Vietravel sẽ có đoàn charter (bay thuê bao nguyên chuyến) 180 khách đi hành hương Ấn Độ và tháng 3/2022 có đoàn khoảng 45 khách đi Dubai.

Đây là hai đoàn khách outbound khởi hành đầu tiên của công ty trong năm nay.



Khách du lịch tắm nắng trên bãi biển ở Dubai, UAE. Ảnh: AFP/TTXVN

Còn Công ty cổ phần Phát triển Golden Smile (Golden Smile Travel), đã bán tour Dubai, Thái Lan hằng tuần và đang mở rộng thêm một số thị trường khác.

Dự kiến, hệ thống tour Đông Nam Á sẽ được Golden Smile Travel mở cửa hầu hết trong tháng 3/2022 và tour đi Australia, Mỹ cũng mở bán từ cuối tháng 2/2022.

Bên cạnh đó, các đơn vị hoạt động trong ngành du lịch đánh giá, khách có nhu cầu đi tour quốc tế nhưng vì giá tour và chính sách đón khách của nhiều quốc gia chưa rõ ràng nên du khách còn dè dặt.

Tuy vậy, đây là cơ hội đầu tiên sau hai năm dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, nên hầu hết các đơn vị hoạt động trong ngành du lịch đều nắm bắt cơ hội khai thác tour quốc tế trở lại.

Bám sát xu hướng thị trường

Ở góc độ cơ quận quận lý, ông Nguyễn Việt Anh, Trưởng phòng quận lý Sở du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sở này đã và đang tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch hướng dẫn thí điểm đón khách quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 7 tỉnh, thành được cho phép đón khách quốc tế.

Đối với du khách trong nước và nước ngoài, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đều hướng đến sản phẩm du lịch gắn liền với vùng xanh và du lịch sinh thái.

Cụ thể, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với chính quyền thành phố Thủ Đức, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè... khai thác những điểm đến tiềm năng trên địa bàn.

Song song đó, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kết nối với nhiều tỉnh, thành để phát triển du lịch vùng, sản phẩm tour tuyến mới.

Riêng ở lĩnh vực khách quốc tế, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố danh sách các khách sạn đủ điều kiện đón, phục vụ khách quốc tế đến thành phố trong thời gian tới.

Danh sách này, gồm có các khách sạn: InterCotinental Saigon, quận 1; Windsor Plaza Hotel, quận 5; Liberty Central Saigon Center, quận 1; Ramana Saigon, quận 3; Silverland Sakyo, quận 1.

Liên quan đến mức độ sẵn sàng trở lại du lịch của du khách Việt, vừa qua Công ty cung cấp các giải pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu cho ngành du lịch và khách sạn The Outbox Company (Outbox) đưa ra kết quả khảo sát, thời điểm du khách Việt tự tin du lịch trở lại sẽ khó có thể sớm hơn quý 2/2022.

Những yếu tố tác động đến mức độ sẵn sàng đi du lịch của du khách Việt có thể kể đến là quận ngại về tình hình tài chính cá nhân và sức khỏe, thay đổi trong thói quen du lịch...

Cũng theo kết quả khảo sát này, du lịch quốc tế sẽ cần thời gian khá lâu để phục hồi, nên du lịch nội địa vẫn đóng vai trò quận trọng trong lộ trình phục hồi của ngành du lịch Việt Nam.

Điển hình, du khách ngày càng có xu hướng lựa chọn điểm đến du lịch biển đảo hoặc nghỉ dưỡng... Đồng thời, du khách cũng bỏ qua những điểm đến phổ biến, đông người... mà thay vào đó là những nơi thư giãn riêng tư, khám phá.

Mặt khác, báo cáo "Travel in 2022-A Look Ahead" của Outbox cũng chỉ ra rằng, du lịch toàn cầu trong năm 2022 sẽ vượt trội hơn so với mức năm 2019. Trong đó, chi tiêu bình quận cho mỗi chuyến đi trong năm 2022 sẽ vượt xa so với mức năm 2019 khi du khách có xu hướng gia tăng trải nghiệm dịch vụ và du lịch nội địa tiếp tục "dẫn đầu cuộc đua."

Thông qua khảo sát du khách ở 5 thị trường trọng điểm, gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Singapore và Australia cũng cho thấy, có 3 yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của họ là hòa mình vào điểm đến mới lại và vẻ đẹp hoang sơ, tận hưởng trải nghiệm khác biệt, mở rộng hiểu biết về giá trị văn hóa và lịch sử điểm đến.