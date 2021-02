Vé máy bay giảm 'sập sàn' kích cầu sau Tết

Ngay sau Tết Nguyên đán, các hãng hàng không lần tượt "tung" loạt chương trình giám giá hấp dẫn để kích cầu du lịch.



Vé máy bay nội địa tại Việt Nam đang trong giai đoạn rẻ chưa từng có - Ảnh: Đậu Tiến Đạt



Bùng nổ "siêu" khuyến mãi



Giá vé rẻ chưa từng có, giá vé máy bay mùa cao điểm Tết rẻ nhất trong lịch sử... liên tiếp những đợt vé máy bay "lao dốc" diễn ra từ đầu năm đến nay đang dần thiết lập mặt bằng giá mới của ngành hàng không Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Khảo sát trên trang bán vé máy bay Abay.vn, vé chặng "hot" nhất chiều từ Hà Nội bay vào TP.HCM chỉ dao động từ hơn 600.000 - 1, 3 triệu đồng/chiều dù đặt sát ngày, chỉ bằng một nửa so với các giai đoạn bình thường trước đây.



Dịch bệnh bùng phát trước Tết Nguyên đán, ngành hàng không "méo mặt" trước làn sóng đổi, trả vé ồ ạt ngay trước thềm cao điểm. Thị trường gần như "đóng băng", các hãng không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục "tung" ra nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu ngay sau Tết để vớt vát doanh thu khi tình hình kiểm soát dịch bệnh tại nhiều tỉnh, thành đang có tín hiệu khả quan.



Mới nhất, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines và Pacific Airlines đã phát đi thông báo triển khai chương trình “Đồng giá nội địa 88.000 đồng” nhân dịp đầu xuân năm mới với số lượng ghế mở bán cho cả hai hãng là 1 triệu ghế. Như vậy, chỉ với 88.000 đồng/chiều (tương đương 567.000 đồng/chiều bao gồm thuế, phí), hành khách có thể thực hiện chuyến bay trên tất cả các hành trình nội địa do Vietnam Airlines và Pacific Airlines khai thác. Thời hạn hiệu lực của vé giá rẻ được kéo khá dài, dành cho các hành trình khởi hành trong thời gian từ 19.2 đến hết năm 2021. Ngoài ra, hành khách còn được đổi vé không giới hạn số lần đổi trước ngày bay với phí đổi là 500.000 đồng/vé; được 1 kiện hành lý ký gửi 23 kg cùng các điều kiện đi kèm khác.



Không chỉ phát đi thông tin rộng rãi trên các trang truyền thông, thông tin đại chúng, trên trang chủ của mình, tối 22.1, Vietnam Airlines còn tổ chức hẳn 1 buổi livestream "Một triệu vé 88k - Mang lộc phát về nhà" để giới thiệu kỹ hơn về nội dung chương trình, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và tương tác. Đây có lẽ là chương trình khuyến mãi giảm sâu nhất từ trước đến nay mà hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines triển khai.



Trong khi đó, Vietjet cũng đang tiếp tục mở bán hàng loạt vé máy bay giá từ 0 đồng cùng quà tặng kèm được giới thiệu là "chưa từng có": Miễn phí gói 15 kg hành lý ký gửi và 7 kg hành lý xách tay, áp dụng với tất cả đường bay nội địa hãng đang khai thác. Ngoài ra, khách hàng còn được tham gia chương trình khuyến mãi với giải thưởng chung cuộc là ô tô trị giá 1,5 tỉ đồng; quay số may mắn trao giải thưởng tuần gồm thẻ bay không giới hạn Power Pass SkyBoss, sổ tiết kiệm, voucher 2 ngày 1 đêm tại khu nghỉ dưỡng 5 sao...





Ngành hàng không Việt Nam đang trong giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử do ảnh hưởng của dịch Covid-19 - Ảnh: H.Mai



Khách không mấy mặn mà



Chưa bao giờ người dân có nhiều cơ hội đi du lịch bằng máy bay, giá xe khách như hiện nay nhưng thực tế, nhu cầu đi lại vẫn chỉ ở mức làng nhàng do tâm lý e ngại dịch bệnh.



Là "chuyên gia" săn vé giá rẻ vì năm nào cũng lên kế hoạch đi du lịch xa ít nhất 1 chuyến, V.Đức (26 tuổi, ngụ TP.HCM) gần như không mấy quan tâm đến vé máy bay thời điểm này. Hỏi vé máy bay "sale sập sàn", đã mua chưa, Đức chỉ dửng dưng: "Không, mình không mua. Mọi năm lên kế hoạch trước sẽ đi đâu, vào khoảng thời gian nào để sắp xếp mua vé trước hoặc mua vé đi liền. Bây giờ tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, không biết đi đâu chơi cho được, nên không mua".



Tương tự, chị Hằng Nga (TP.HCM) cũng cho rằng trải qua nhiều lần dịch tái bùng phát, chị đã không còn nuôi kế hoạch dài cho những chuyến du lịch, mặc dù nhu cầu gần như lúc nào cũng có. Chưa kể vé giá rẻ thường khó đổi trả, thủ tục rắc rối, có khi tiền đổi vé còn nhiều hơn cả giá vé lúc mua nên chị Nga không mấy mặn mà. "Vừa nghỉ Tết dài ngày nên bây giờ mình vẫn chưa nghĩ đến chuyện đi du lịch. Có thì cũng phải chờ tới hè hoặc lễ 30.4 - 1.5, mà từ nay đến đó tình hình dịch bệnh vẫn chưa thể dự báo được nên không mua tích vé trước nữa, tới đâu hay tới đó", chị Nga giải thích.



Thực tế, rất nhiều gia đình dịp Tết Nguyên đán vừa qua bị lỡ kế hoạch về quê, có nhu cầu du xuân muộn. Nhưng có số lượng không nhỏ gia đình đã đổi được vé sang voucher theo chương trình hỗ trợ của Vietnam Airlines trước đó nên giờ có sẵn vé trong tay, có thể đi du lịch bất cứ lúc nào mà không cần lo "săn" vé giá rẻ.



Liên tục đăng tải thông tin các chương trình khuyến mãi trên trang web, Giám đốc một đại lý bán vé máy bay tại TP.HCM thừa nhận: Nhu cầu mua vé khuyến mãi đợt kích cầu này không nhiều. Qua mỗi lần dịch bùng phát, tâm lý hành khách càng trở nên lo ngại hơn, giá rẻ đã không còn là yếu tố quan trọng để họ quyết định đi du lịch. Tuy vậy, vẫn có một số đối tượng khách gia đình mua đi sớm, chuẩn bị vé đi du lịch hè hoặc một số khách nhu cầu công việc, đã sắp xếp thời gian cố định vẫn có nhu cầu mua vé khuyến mãi để tiết kiệm chi phí. "Nói chung, hàng không giờ này bán thêm được vé nào, hay vé đó", vị này chia sẻ.



Theo HÀ MAI (TNO)