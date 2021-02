Các điểm du lịch tâm linh ở Tuyên Quang vắng khách dịp đầu năm

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có rất nhiều đền, chùa lớn nhỏ niên đại tới hàng trăm năm tuổi, được công nhận là Di tích cấp Quốc gia. Đền, chùa ở Tuyên Quang không chỉ có bề dày lịch sử, kiến trúc độc đáo cổ xưa mà còn nổi tiếng với phong cảnh hữu tình, nguyên sơ, thu hút khách thập phương đến chiêm bái, tham quan du lịch trong những ngày đầu năm. Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lượng du khách giảm nhiều so các năm.



Du khách đến Khu di tích đền Hạ, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang giảm mạnh so các năm.





Chùa An Vinh, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang là một trong những điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách thập phương đến dâng hương, cầu bình an vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên, năm nay, Ban Quản lý chùa đã hạn chế số lượng người đến để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Khác với mọi năm, chùa An Vinh không mở cửa đón phật tử vào chùa mà khuyến khích các phật tử vái vọng.



Đại đức Thích Thanh Phúc, Trụ trì chùa An Vinh cho biết, vào mỗi dịp đầu xuân năm mới có rất nhiều khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến chùa hành lễ. Nhưng năm nay do dịch bệnh Covid-19, nhà chùa đã hạn chế đón tiếp du khách. Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhà chùa đã bố trí loa tuyên truyền, các pa-nô, áp phích, hướng dẫn nhân dân và du khách biện pháp phòng, chống dịch bệnh và yêu cầu du khách đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào chùa.



Khu di tích đền Hạ, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang từ lâu đã trở thành điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, hằng năm thu hút hàng vạn du khách đến tham quan, hành lễ nhưng năm nay lượng khách về đây đã giảm khoảng 50% so những năm trước.



Ông Nguyễn Tất Lập, Tổ trưởng quản lý Khu di tích đền Hạ, đền Kiếp Bạc cho biết, thực hiện chỉ đạo của các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang, BQL đền đã tổ chức tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch bằng loa phát thanh. Các khu vực như bãi gửi xe, khu tiếp đón du khách đều có bảng hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh. Tại nơi người dân vào lễ đều được bố trí dung dịch sát khuẩn rửa tay.



Với tinh thần cảnh giác cao, không chủ quan, lơ là, tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cũng đã dừng tổ chức nhiều lễ hội truyền thống và các hoạt động văn hóa vui xuân 2021.



Theo HẢI CHUNG (NDĐT)