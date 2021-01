Tạm cấm du khách lên mỏm đá "tử thần" Pải Lủng "check in"

Chính quyền địa phương đã tạm cấm du khách lên khu vực mỏm đá "tử thần" Pải Lủng trên đèo Mã Pì Lèng để "check in" cho đến khi có phương án an toàn.

Ngày 13-1, một lãnh đạo UBND xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) xác nhận xã đã tạm cấm du khách leo lên mỏm đá "tử thần" Pải Lủng trên đèo Mã Pì Lèng để "check in".



Khu vực mỏm đá "tử thần" Pải Lủng - Ảnh: Hà Giang

Theo vị này, do tính chất nguy hiểm và mùa đông sương mù nhiều, trơn trượt, để đảm bảo an toàn cho du khách, xã đã cho dựng rào lại, tạm thời không cho du khách lên mỏm đá "check in" cho đến khi có phương án cụ thể. Hiện xã đang xin ý kiến của huyện Mèo Vạc xem làm thế nào cho phù hợp để đảm bảo an toàn cho du khách khi leo lên mỏm đá vì lối lên mỏm đá cực kỳ khó khăn. Chính quyền sẽ nghiên cứu phương án cho du khách tiếp cận mỏm đá an toàn.

Từ năm 2019, chính quyền xã Pải Lủng đã cắm 2 biển cảnh báo nguy hiểm, một biển ở ngay đầu đường lên và một biển cách mỏm đá "tử thần" khoảng 3 m để cảnh báo khách du lịch, tuy nhiên nhiều người vẫn chủ quan.

Trước đó, ngày 10-1, một nhóm phượt thủ đã lên chụp ảnh tại khu vực mỏm đá "tử thần" Pải Lủng thuộc xã Pải Lủng. Lúc này, anh M.T.H. (29 tuổi, ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) bất ngờ trượt chân rơi xuống khe đá, bị thương nặng.

B.H.Thanh (NLĐO)