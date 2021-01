Hấp dẫn Kon Ka Kinh

(GLO)- Nếu mới chỉ đến lần đầu thì chắc hẳn mọi người sẽ không đủ thời gian để khám phá hết vẻ đẹp đa dạng sinh thái của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Vì lẽ đó, du khách sẽ quay trở lại bởi nơi đây còn quá nhiều điều thú vị.

Mỗi hành trình khám phá lại mang đến những trải nghiệm khác biệt, mới lạ và thú vị. Bởi vậy, dù đã đến với Kon Ka Kinh đôi lần nhưng với tôi, lần nào cũng lại mang cảm giác vô cùng mới mẻ, hành trình chinh phục vẫn háo hức như lần đầu tiên đặt chân đến. Thời gian lý tưởng nhất để trải nghiệm cảnh đẹp Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là từ tháng 1 đến tháng 6 hàng năm, cũng là mùa khô Tây Nguyên.

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được phân bố trên địa bàn 3 huyện: Kbang, Mang Yang và Đak Đoa (tỉnh Gia Lai). Mọi dịch vụ cung cấp nhu cầu tham quan cảnh đẹp đường rừng của du khách được thông tin tại trụ sở chính thuộc xã Ayun (huyện Mang Yang).

Đi bộ xuyên rừng theo đường mòn thiên nhiên cùng thưởng ngoạn nhiều loài thực vật đa dạng về hình dáng, phong phú về màu sắc, đặc biệt tận mắt chiêm ngắm quần thể cây rừng có tuổi đời hàng trăm năm là hành trình thật sự lý tưởng giữa không gian rộng mở. Cây đa cổ thụ được xem là “đặc sản” của Vườn. Không những một mà có khá nhiều cây với bộ rễ ấn tượng ăn sâu và tỏa rộng ra bốn phía ăn xuống lòng đất sẽ xuất hiện trong suốt chặng đường khám phá của du khách.

Cây đa cổ thụ với bộ rễ tạo dáng hùng vĩ là điểm đến hấp dẫn du khách. Ảnh: Võ Thanh Thảo

Do đặc điểm đa dạng về địa hình, khí hậu và một số yếu tố khác hình thành nên hệ sinh thái tự nhiên Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có các nguồn gen động-thực vật vô cùng đa dạng và phong phú với nhiều loài đặc hữu, quý hiếm của vùng cao nguyên. Đón bước du khách trong chuyến khám phá là những loài dây leo dài ngoằng, là cầu nối giữa các tầng tán rừng để các loài động vật nhỏ di chuyển sinh sống, mở ra một thế giới đầy hoang dã. Càng lên cao, hệ thực vật bị tác động của nắng và gió càng nhỏ lại, trở nên xù xì, giăng leo chằng chịt.

Tiếp tục đi dọc theo con suối mát lành, du khách sẽ được tự do khám phá và tận hưởng trọn bầu không khí trong lành giữa thiên nhiên phong cảnh hữu tình, rất thích hợp cho những kỳ nghỉ, an dưỡng cùng gia đình, bè bạn. Khoảng đất bằng bên cạnh con suối nhỏ cũng là điểm dừng chân nghỉ ngơi ăn trưa. Bạn nên đặt trước dịch vụ ăn tại đây cũng do chính những cán bộ công tác tại Vườn chuẩn bị phục vụ thực khách. Gà nướng vàng ươm cùng những xiên thịt nóng hổi, cơm lam thơm nồng được nướng ngay bên cạnh chắc chắn sẽ là bữa trưa ngon nhất mà bạn từng được thưởng thức và giữa thiên nhiên tươi đẹp đến vậy.

Công ty du lịch Fimexco đưa tour là đối tượng học sinh tại TP. Hồ Chí Minh về trải nghiệm khám phá Kon Ka Kinh. Ảnh: Võ Thanh Thảo

Kon Ka Kinh còn mang đậm vẻ đẹp hoang sơ của một khu rừng nguyên sinh trọn vẹn bởi chưa có tác động lớn của bàn tay con người. Càng đi sâu và lên cao, địa hình càng trở nên hiểm trở, tạo ra hệ thống thủy văn khá phong phú với mạng lưới sông suối, thác ghềnh dày đặc. Chinh phục ngọn thác 3 tầng là hành trình được mong đợi nhiều nhất, một cảnh đẹp kỳ vĩ thần tiên giữa núi rừng, từ trên đỉnh thác nhìn xuống, sự nguyên sơ hùng vĩ của đại ngàn sẽ mê hoặc bất kỳ người lữ khách khó tính trót yêu vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã núi rừng.

Anh Đinh Khánh Toàn-Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, là bộ phận làm nhiệm vụ diễn giải môi trường kiêm đón tiếp du khách của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-thông tin: “Để đánh thức tiềm năng du lịch nơi đây, Ban Quản lý Vườn đã đưa ra nhiều khuyến khích, hỗ trợ khai thác loại hình du lịch trekking kết hợp sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các di sản văn hóa cùng với cộng đồng địa phương trong việc phát triển du lịch. Hiện nay, chúng tôi đã khảo sát được một số tuyến du lịch và bước đầu triển khai đưa một số sản phẩm vào hoạt động khai thác các tuyến như: quần thể cây đa cổ thụ; trạm nghiên cứu động vật; khám phá thác H’Ngoi; tham quan vườn thực vật trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật; chinh phục đỉnh Đá Trắng; khám phá tìm hiểu cây thông năm lá cổ thụ; khám phá thác Kon Bông; chinh phục thác 95; đặc biệt là hành trình chinh phục đỉnh Kon Ka Kinh, đỉnh núi cao nhất trên cao nguyên Pleiku sẽ là một chuyến đi có sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách”.

VÕ THANH THẢO