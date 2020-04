Vietjet Air mở bán vé bay đi Thái Lan giá chưa đến 7.000 đồng

Hành khách sẽ có nhiều cơ hội đi du lịch từ Việt Nam đến Thái Lan với chương trình vé máy bay giá rẻ của hãng hàng không Vietjet Air.





Về miền Tây ngắm vẻ đẹp dung dị của bông và trái ô môi

Ngắm những bông sen dịu dàng thơm ngát ở xứ Huế

Máy bay của hãng hàng không Vietjet Air. (Ảnh: CTV/Vietnam+)









Hãng hàng không Vietjet Air dành hơn một triệu vé khuyến mãi với giá chỉ từ 9 Baht (khoảng 6.500 đồng) chưa bao gồm thuế phí, áp dụng cho tất cả các chặng bay nội địa tại Thái Lan và một số đường bay giữa Việt Nam và Thái Lan.



Theo đó, từ ngày 27/4 đến ngày 3/5/2020, khách hàng có thể dễ dàng sở hữu những tấm vé bay với giá siêu ưu đãi tại www.vietjetair.com. Thời gian bay áp dụng từ ngày 1/8 đến 31/12/2020.



Cụ thể, vé bay khuyến mãi áp dụng cho các chặng bay quốc tế bao gồm Đà Nẵng/ Đà Lạt-Bangkok (sân bay Suvarnabhumi), Thành phố Hồ Chí Minh-Udon Thani và các đường bay nội địa Thái Lan từ Bangkok (sân bay Suvarnabhumi) đến Chiang Mai/Chiang Rai/Phuket/Krabi/Udon Thani và các đường bay từ Chiang Rai đến Phuket/Udon Thani.



Khách hàng có thể đặt mua vé tại website www.vietjetair.com, ứng dụng điện thoại “Vietjet Air,” và trên Facebook www.facebook.com/vietjetairvietnam mục “Đặt vé.” Thanh toán ngay bằng Vietjet SkyClub, các loại thẻ Visa/Master/AMEX/JCB/KCP/UnionPay và thẻ ATM của 34 ngân hàng lớn tại Việt Nam (có đăng ký Internet Banking).



Ngoài ra, chương trình chiếc thẻ bay “vạn năng” POWER PASS của Vietjet cho phép người sở hữu bay không giới hạn tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục với mức giảm giá lên đến 25% cho các khách hàng đặt mua từ nay đến ngày 30/04/2020 tại http://powerpass.vietjetair.com hoặc www.vietjetair.com.



Thẻ POWER PASS Sky6 có giá gốc là 8.999.000 đồng cho phép khách hàng thực hiện các chuyến bay nội địa đến hết ngày 30/9/2020 và thẻ POWER PASS Sky12 có giá gốc là 16.999.000 đồng để khách hàng thực hiện các chuyến bay nội địa đến hết ngày 31/3/2021 (trừ ngày lễ, Tết).



Để đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, ngăn chặn dịch bệnh, Vietjet sẽ tăng cường các công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh, kiểm soát nghiêm ngặt các quy trình kiểm tra sức khỏe cho hành khách, tổ bay trước mỗi chuyến bay, các yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, đeo khẩu trang, khử trùng tàu bay...



Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng.



Được biết, Vietjet Thái Lan đang cùng với Vietjet mở rộng mạng bay và đem đến cơ hội bay nhiều hơn cho người dân và khách du lịch quốc tế. Vietjet Thái Lan hiện đang khai thác 7 đường bay quốc nội từ Bangkok đi Chiang Mai, Chang Rai, Phuket, Krabi, Udon Thani, Phuket đi Chiang Rai, Udon Thani và nhiều đường bay quốc tế từ Thái Lan đến Việt Nam và Trung Quốc.



Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính trong hai năm 2018, 2019 của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings.

Theo Hồng Hạnh (Vietnam+)