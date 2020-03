Nhiều bạn trẻ mắc sùi mào gà mà không biết

Sùi mào gà là căn bệnh da liễu khiến nhiều người hoang mang khi mắc phải. Nhiều gia đình thậm chí đã mất hạnh phúc bởi vợ chồng nghi ngờ lẫn nhau khi mắc bệnh.

Điều trị sùi mào gà cho người bệnh.Bác sĩ Trần Thị Kim Loan, Bệnh viện An Việt (Hà Nội) kể: Một đôi nam nữ tìm đến phòng khám với dáng vẻ rụt rè. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận cả hai đều bị sùi mào gà khá nặng. Đôi bạn trẻ thừa nhận, bạn trai trước đây quan hệ với một người khác. Sau đó, cậu ta và cô gái yêu nhau rồi quan hệ mà không sử dụng biện pháp an toàn. Gần đây, vùng kín của cả hai có nốt nhỏ khoảng bằng hạt mè, hơi ngứa nên nghĩ bị viêm. Do vết nhú còn khá nhỏ, sẵn tâm lí ngại ngần nên cả hai đều không đi khám mà tự mua thuốc về uống. Thế nhưng, tình trạng không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Chỉ khi những nốt sùi quá lớn, gây khó chịu, hai người mới tới bệnh viện để khám. Kết quả cho thấy, cả hai đều bị sùi mào gà. Hai bạn trẻ đã phải điều trị, đốt tới 5-6 lần tình trạng trên mới cơ bản ổn thỏa.



Bác sĩ Trần Thị Kim Loan tư vấn sức khoẻ cho các bạn trẻ.

Bác sĩ Trần Thị Kim Loan cho biết thêm, sùi mào gà là căn bệnh khá phổ biến trên toàn thế giới, có tốc độ lan truyền nhanh, có khả năng phát triển thành ung thư. Việt Nam là nước có số dân mắc bệnh sùi mào gà rất cao chủ yếu là do người dân vẫn còn chưa có nhiều kiến thức về căn bệnh. Tác nhân gây bệnh là do virus HPV.

“Sùi mào gà là một trong những bệnh lý nguy hiểm, con đường truyền bệnh phổ biến nhất là lây qua đường tình dục và ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của nhiều người. Đặc biệt, với phụ nữ, sùi mào gà sau khi xâm nhập vào cơ quan sinh dục có thể di chuyển ngược lên phía trên gây ra nhiều bệnh phụ khoa nguy hiểm, đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung”, bác sĩ Trần Thị Kim Loan cho hay.

Sùi mào gà là bệnh chữa khỏi, không phải là bệnh suốt đời như thông tin gây hiểu lầm. Để có được phương pháp chữa trị hiệu quả nhất, giảm thiểu đau đớn và khó chịu thì cần tới gặp bác sĩ để được thăm khám cụ thể, tránh vì mặc cảm mà để bệnh tình nặng hơn, càng khó chữa hơn.

Tại sao sùi mào gà hay tái phát?

Bệnh sùi gà do virus gây ra. Hiện nay, tuy chưa có thuốc điều trị virus nhưng vẫn có nhiều phương pháp xử lý triệt để những nốt sùi và phần lớn trường hợp nhiễm. Nguyên nhân tái phát thường do virus đã lây lan ra xung quanh trước khi sùi mào gà được phát hiện. Khi khám bệnh, bác sĩ chỉ phát hiện và điều trị những tổn thương có thể thấy bằng mắt, những tổn thương quá nhỏ hoặc nằm sâu kín bên trong hoặc vùng niêm mạc bị nhiễm chưa phát triển thành sùi là nguyên nhân gây ra tái phát sau khi điều trị, vì vậy người bệnh cần phải đi tái khám để phát hiện sớm nếu có tái phát.

Ngoài lý do trên, người bệnh có thể do nhiễm từ bạn tình khi quan hệ không sử dụng bao cao su trong thời gian theo dõi bệnh.

Nguyên tắc cơ bản là bạn hãy cách ly nguồn bệnh. Nguồn bệnh nằm ở vùng sinh dục và có thể ở hậu môn:

- Rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ trước và sau khi chăm sóc vùng sinh dục của mình. Không để dịch tiết, vấy bẩn trên ga trải giường, bồn cầu và vật dụng xung quanh.

- Nên giặt riêng và không cho ai mặc chung quần lót của mình.

- Luôn luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ. Tốt nhất là nên dùng bao cao su từ 3 đến 6 tháng sau khi bác sĩ thông báo bạn đã sạch bệnh không còn nốt mào gà nào mới xuất hiện.

- Với bà mẹ có con nhỏ, việc cho con bú không gây lây bệnh cho em bé. Nếu vệ sinh, tắm rửa cho em bé bạn cần rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chăm sóc bé.