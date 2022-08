Bác sĩ cứu sống bé trai 4 tuổi bị đột quỵ não, không để lại di chứng

(GLO)- Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ vừa can thiệp, lấy huyết khối, cứu sống bé trai 4 tuổi bị đột quỵ do huyết khối tĩnh mạch não. Sức khỏe bé phục hồi tốt, gần như không để lại di chứng về nói, yếu liệt.





Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ, các bác sĩ chẩn đoán cháu V.T.L. bị huyết khối tĩnh mạch não rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Do cháu còn nhỏ, khả năng điều trị thuốc chống đông và kỹ thuật can thiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Bệnh nhi 4 tuổi bị đột quỵ do huyết khối tĩnh mạch não phục hồi, không để lại di chứng. Ảnh: BVCC

Ngày 8-8, ê kíp bác sĩ hội chẩn khẩn cấp và quyết định can thiệp nội mạch lấy huyết khối cứu sống cháu L. một cách thần kỳ.



Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe cháu L. phục hồi tốt, gần như không để lại di chứng về nói, yếu liệt.



Trước đó, cháu V.T.L. (4 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị sốt, ói, tiêu chảy nên được người nhà đưa đến bệnh viện nhi điều trị vào tháng 7. Tuy nhiên, tình trạng của cháu L. ngày một diễn tiến nặng nên người nhà chuyển cháu qua Bệnh viện đa khoa S.I.S Cần Thơ.



"Huyết khối tĩnh mạch nội sọ trước đây khá hiếm gặp, nhưng thời gian gần đây lại gia tăng, nhất là sau dịch Covid-19. Chỉ trong tháng vừa qua, bệnh viện đã điều trị 5 trường hợp đột quỵ do huyết khối tĩnh mạch não. Đặc biệt, trong số này có bé trai chỉ mới 4 tuổi, điều mà trước đây gần như rất hiếm khi được ghi nhận"- bác sĩ Nguyễn Đào Nhật Huy (Đơn vị can thiệp DSA, Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ)- thông tin trên Báo Thanh Niên.



Bác sĩ khuyến cáo, khi bệnh nhân (kể cả bệnh nhi) có dấu hiệu mờ mắt, buồn nôn và nôn, đau nhức đầu dữ dội, rối loạn ngôn ngữ như nói ngọng, liệt nửa người, suy kiệt cơ thể, yếu người và không còn tỉnh táo, co giật, ngất xỉu, hôn mê… thì cần nghĩ đến khả năng đột quỵ. Bệnh nhân cần được chuyển đến cơ sở y tế có chuyên môn cao trong thời gian sớm nhất để có thể được can thiệp sớm trong "thời gian vàng", giúp gia tăng cơ hội sống cũng như giảm thiểu di chứng.



GIA BẢO (tổng hợp)