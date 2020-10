Thêm 1 bé sơ sinh mắc bệnh hiếm, toàn thân bọc vảy trắng nhiều vết nứt

Cháu bé chào đời chiều 13-10 trong tình trạng da toàn thân bọc vảy trắng cứng dày, kèm theo những vết nứt sâu, chảy máu.



Bé trai mắc chứng da vảy cá toàn thân ở Quảng Ninh. Chiều 13-10, một em bé sinh ra ở Hà Giang cũng bị tình trạng tương tự - Ảnh: Bệnh Viện Sản nhi Quảng Ninh



Một bé sơ sinh với làn da toàn thân bọc vảy trắng cứng dày, kèm theo những vết nứt sâu gây đau rát và chảy máu vừa chào đời chiều 13-10 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình, Hà Giang.



Các bác sĩ cho biết bé là con của sản phụ 31 tuổi, quê huyện Bảo Yên (Lào Cai), được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình (Hà Giang) để theo dõi. Hiện cháu bé đang yếu dần và có hiện tượng chảy máu qua các vết nứt sâu.



Theo các bác sĩ, đây là chứng bệnh da vảy cá - Harterquin ichthyosis, chứng bệnh rất hiếm gặp (chỉ gặp ở 1/500.500 trẻ em) do đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể số 2.



Gen này có vai trò tổng hợp protein có tên ABCA12 tại da và có vai trò vận chuyển lipid tới lớp thượng bì tạo hàng rào bảo vệ cho da. Việc thiếu hụt hoặc không có protein ABCA12 tại da khiến lipid không được vận chuyển ra ngoài mà lắng đọng trong màng tế bào, làm lớp sừng ngày càng dày, cứng.



Trước đó, ngày 4-10, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cũng đã ghi nhận một trường hợp tương tự. Các bác sĩ đang chăm sóc cho bé bằng bôi kem, giữ ẩm, chống nhiễm khuẩn, đắp gạc và tăng cường thể chất cho bé. Nhưng do bé đau đớn nên khóc nhiều, các bác sĩ phải dùng cả thuốc an thần cho bé.

Theo TTXVN/TTO