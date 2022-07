Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thị xã An Khê

(GLO)- Chiều 12-7, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai đến thăm, tặng quà 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thị xã An Khê gồm: Mẹ Lê Thị Tào (99 tuổi, xã Thành An), Mẹ Lê Thị Hàng (96 tuổi, phường Tây Sơn) và Mẹ Phùng Thị Đâu (95 tuổi, phường An Bình). Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của các cấp Hội Phụ nữ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).





Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tào. Ảnh: Minh Châu

Thay mặt cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh, bà Vũ Thị Bích Ngọc-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dành sự quan tâm đặc biệt đến sức khỏe các Mẹ. Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời chúc các Mẹ sống vui vẻ, trường thọ bên con cháu, gia đình.



Trong tháng 7 tri ân, Hội LHPN tỉnh tổ chức thăm, tặng tổng cộng 28 suất quà cho 14 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 13 gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ và 1 nữ Anh hùng lực lượng vũ trang với tổng số tiền gần 27 triệu đồng.



MINH CHÂU