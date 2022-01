Gia Lai trao 2.600 suất quà Tết cho các đối tượng khó khăn

(GLO)- Ngày 20 và 21-1, các địa phương, hội, đoàn thể, đơn vị và doanh nghiệp trong tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình trao tặng quà cho người khó khăn trên địa bàn.





* Sáng 21-1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải, Sở Tài chính, Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên và UBND huyện Đak Pơ tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số ở làng Kruối Chai (xã Yang Bắc).

Đoàn công tác tặng 143 suất quà cho hộ nghèo, người đồng bào dân tộc thiếu số làng Kruối Chai (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ). Ảnh: Ngọc Minh



Theo đó, đoàn công tác đã tặng 143 suất quà (bao gồm 10 kg gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu và 200 ngàn đồng tiền mặt) cho hộ nghèo, người dân tộc thiểu số để bà con đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 ấm áp, đủ đầy hơn.



* Ngày 21-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Prông đã phối hợp với Công ty cổ phần Gonsa (TP. Hồ Chí Minh) tặng 150 suất quà Tết cho người nghèo xã Ia Kly và thị trấn Chư Prông.



Theo đó, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng bao gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu, khẩu trang, nước sát khuẩn... Tổng trị giá quà tặng là 75 triệu đồng.



Hoạt động này nhằm góp phần giúp người nghèo của địa phương có thêm điều kiện đón Tết; qua đó, động viên người nghèo tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống cũng như chung tay phòng-chống dịch bệnh.

Đoàn công tác tặng quà cho người nghèo xã Ia Kly và thị trấn Chư Prông. Ảnh: Hồng Thương



* Cùng ngày, Liên đội Trường Tiểu học thị trấn Kon Dơng số 1 (huyện Mang Yang,) tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.



Theo đó, từ sự ủng hộ của cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh trong trường, Liên đội Trường Tiểu học thị trấn Kon Dơng số 1 đã trao tặng 74 suất quà Tết (230 ngàn đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các suất quà được trao tặng nhằm giúp các em và gia đình có thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.



Được biết, đây là hoạt đồng thường niên được Liên đội Trường Tiểu học thị trấn Kon Dơng số 1 tổ chức mỗi khi Tết đến, Xuân về.



* Ngày 21-1, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện phối hợp với chùa Phước Viên (xã Hbông, huyện Chư Sê) và UBND xã Chư A Thai tổ chức tặng quà cho người nghèo, khó khăn trên địa bàn.



Theo đó, đoàn đã trao tặng 200 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho các hộ nghèo, khó khăn của xã Chư A Thai. Mỗi suất quà bao gồm 10 kg gạo và một số nhu yếu phẩm khác. Tổng trị giá 60 triệu đồng do phật tử chùa Phước Viên vận động, tài trợ.



Cùng thời điểm, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê phối hợp với Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Chư Sê) phối hợp tặng 60 suất quà (350 ngàn đồng/suất) cho các em học sinh khó khăn. Tổng trị giá quà tặng là 21 triệu đồng.



* Sáng 21-1, UBND xã Ia Ko (huyện Chư Sê) tổ chức chương trình tặng quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.



Theo đó, 167 suất quà Tết, mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó của Trường THCS Kpă Klơng và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Tổng trị quá quà tặng hơn 50 triệu đồng do hộ gia đình bà Hồ Thị Hà (thôn Tai Glai, xã Ia Ko, huyện Chư Sê) hỗ trợ.



* Trước đó, chiều 20-1, phường Diên Hồng (TP. Pleiku) tổ chức chương trình "Xuân ấm áp, Tết yêu thương" năm 2022, trao tặng 210 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ khó khăn trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các Mạnh Thường Quân ủng hộ.



Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo có một cái Tết vui tươi, đầm ấm.



* Ngày 20-1, tại hai huyện giới Đức Cơ và Chư Prông, đoàn công tác của Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 phối hợp với Công ty 72, Công ty 75, Công ty Bình Dương, Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 chúc Tết, tặng quà cho người lao động, gia đình chính sách, già làng, Trưởng thôn và đồng bào nghèo.

Lãnh đạo Công ty 72 tặng quà cho người nghèo xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ0. Ảnh: Sơn Tùng



Tại những nơi đến thăm, chúc Tết, thay mặt đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Mạnh Cường-Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt và công tác chuẩn bị đón Tết của cán bộ, người lao động, các gia đình chính sách, già làng, Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ, Nhân dân trên địa bàn.



Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 mong muốn bà con đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực lao động, sản xuất và chấp hành nghiêm các quy định phòng-chống dịch Covid-19 của chính quyền địa phương; đồng thời chúc các gia đình đón Tết Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn.



Dịp này, Binh đoàn 15 trao tặng 1.306 suất quà trị giá hơn 680 triệu đồng cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, già làng, Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ trên địa bàn đơn vị đóng quân, gia đình cán bộ, công nhân, người lao động, hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo và hộ nghèo.



Ngoài ra, các công ty, đơn vị của Binh đoàn 15 cũng tặng hàng trăm suất quà Tết cho cán bộ, người lao động, Nhân dân trên địa bàn để mọi người, mọi nhà đều có Tết và “không ai bị bỏ lại phía sau”.



* Sáng 20-1, phường Chi Lăng (TP. Pleiku) đã tổ chức trao tặng 350 suất quà trị giá 175 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.



Theo đó, từ nguồn ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, phường Chi Lăng đã trao 350 suất quà Tết (500 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.



Đây là hoạt động thiết thực trong thời điểm Tết đến, xuân về nhằm chung tay hỗ trợ các đối tượng khó khăn có thêm điều kiện để đón Tết Nguyên đán Nhân Dần 2022 đầm ấm, an vui.



