Gia Lai: Tặng quà Tết cho người nghèo với tổng kinh phí hơn 225 triệu đồng

(GLO)- Trong ngày 23 và 24-1, Mặt trận và các hội, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều chương trình tặng quà Tết cho các đối tượng khó khăn với tổng kinh phí hơn 225 triệu đồng.

• Ngày 24-1, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên phối hợp với UBND xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) và UBND thị trấn Kông Chro, xã Chư Krêy (huyện Kông Chro) trao tặng 200 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đại diện lãnh đạo Công ty tặng quà cho người dân thị trấn Kông Chro. Ảnh: Anh Huy

Theo đó, đại diện lãnh đạo Công ty đã trao tặng 100 suất quà cho người dân xã Yang Bắc; 100 suất quà cho người dân xã Chư Krey và thị trấn Kông Chro. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng (trong đó 300 ngàn đồng tiền mặt, còn lại là nhu yếu phẩm) được trích từ Quỹ An sinh của công ty. Chương trình được tổ chức nhằm chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo Tết cho người dân đầm ấm, vui tươi.

• Cùng ngày, đoàn công tác do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết cho 10 hộ nghèo và 3 cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Chư Păh và Ia Grai.

Theo đó, đoàn đã trao tặng 10 suất quà (700 ngàn đồng/suất) từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh cho các hộ nghèo trên địa bàn các huyện Chư Păh và Ia Grai (mỗi huyện 5 suất).

Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ân cần hỏi thăm tình hình đời sống, sức khỏe các hộ dân, động viên bà con tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, cố gắng vươn lên trong cuộc sống và đón chào năm mới 2022 bình an, hạnh phúc.

• Sáng 24-1, Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chư Sê tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương”, trao tặng quà Tết cho hội viên phụ nữ nghèo.

Theo đó, Hội LHPN huyện đã trao tặng 30 phần quà (trị giá 9 triệu đồng) cho hội viên phụ nữ nghèo thuộc 15 xã, thị trấn, mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng gồm 10 kg gạo và các nhu yếu phẩm khác.

Đây là hoạt động thường niên được Hội LHPN huyện tổ chức thường niên nhằm động viên, khích lệ để các gia đình hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, đón Tết cổ truyền vui tươi, ấm áp.

• Ngày 24-1, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) đã thông qua Sở Y tế gửi quà tặng đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch; đồng thời đến thăm công nhân đang làm nhiệm vụ thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Quảng trường Đại Đoàn Kết, 2 huyện Chư Prông và Đức Cơ.

Bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thông qua Sở Y tế gửi tặng quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Đinh Yến

Theo đó, đoàn đã gửi tặng 225 suất quà là sản phẩm được làm từ Hội thi gói bánh tét, bánh chưng do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức để tặng cho đoàn viên, lao động nghèo đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch và Quảng trường Đại Đoàn kết; tặng 40 suất quà (gồm 500 ngàn đồng và quà) cho đoàn viên, lao động khó khăn nơi tuyến đầu chống dịch.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng đi thăm, tặng 11 suất quà (gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và quà) cho đoàn viên, người lao động khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo tại 2 huyện Chư Prông và Đức Cơ. Đồng thời trao tặng 3 suất học bổng cho 3 học sinh là con của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà 1 triệu đồng.

Tại các nơi đến thăm, bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên các đoàn viên, người lao động sống lạc quan, đón năm mới an lành.

* Ngày 24-1, Câu lạc bộ Tấm Lòng Vàng thị xã An Khê phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện và Viettel Kông Chro tổ chức thăm, tặng quà cho Trung tâm Y tế huyện Kông Chro. Theo đó, đoàn đã tặng 30 suất quà, 2.000 chiếc khẩu và nhu yếu phẩm cho Trung tâm Y tế huyện Kông Chro. Tổng trị giá quà tặng 26 triệu đồng.

Trước đó, ngày 23-1, Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ phối hợp với Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê và UBND thị trấn Đak Pơ tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, tặng quà Tết cho người nghèo và học sinh khó khăn.

Theo đó, chương trình đã trao tặng 100 suất quà (400 ngàn đồng/suất) cho 100 hộ nghèo, khó khăn, quà tặng bao gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 chăn ấm, bánh kẹo và một số nhu yếu phẩm khác. Bên cạnh đó, chương trình còn tặng 10 suất học bổng (400 ngàn đồng/suất) cho học sinh nghèo vượt khó và 100 suất quà gồm bánh, sữa, dép, mũ và đồ chơi cho học sinh khó khăn trên địa bàn thị trấn Đak Pơ. Tổng trị giá quà tặng 48 triệu đồng do Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê vận động, tài trợ.

* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang phối hợp với Nhà thờ Giáo xứ An Khê tổ chức tặng 111 suất quà Tết (300 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo, khó khăn của xã Đông (huyện Kbang). Quà tặng bao gồm: gạo, bánh kẹo, quần áo và một số nhu yếu phẩm khác. Tổng trị giá trên 33 triệu đồng do các giáo dân và Nhà thờ Giáo xứ An Khê vận động, tài trợ.