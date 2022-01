Gia Lai tặng gần 400 suất quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Vừa qua, các hội, đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức chương trình tặng gần 400 suất quà Tết cho các đối tượng khó khăn.

Ngày 22-1, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã đi thăm và tặng 186 suất quà Tết cho hội viên khó khăn. Trong đó, đoàn đã tặng 75 suất quà tại huyện Đak Đoa, 76 suất quà tại huyện Chư Sê (trị giá 550 ngàn đồng/suất do Công ty TNHH Vĩnh Hiệp ủng hộ); tặng 35 suất quà tại thị xã Ayun Pa (550 ngàn đồng/suất do Nhà máy đường An Khê và Tịnh xá Ngọc Như hỗ trợ).

Quang cảnh buổi trao quà cho người mù tại thị xã Ayun Pa. Ảnh: Nguyễn Sinh



Cùng ngày, Quỹ Thiện Tâm (Tập Đoàn VinGroup), Báo Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công an huyện Mang Yang tổ chức chương trình tặng quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kon Chiêng và Đak Trôi.



Tại chương trình, Đoàn đã trao 200 phần quà (600 ngàn đồng/suất) cho người dân tại 2 xã Kon Chiêng và Đak Trôi. Số quà trên do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VinGroup) hỗ trợ.



Đây là hoạt động thiện nguyện thường niên đầy ý nghĩa của Quỹ Thiện Tâm trong nhiều năm qua, góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành hỗ trợ, sẻ chia để các hộ nghèo đón Tết cổ truyền yên vui, đầm ấm.



HÀ PHƯƠNG