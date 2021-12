Tặng 526 túi an sinh cho người dân huyện Chư Sê bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(GLO)- Chiều 30-12, ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đi thăm và trao tặng 526 túi an sinh cho người dân huyện Chư Sê đang gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.





Ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (thứ 2 bên phải sang) trao tặng 526 túi an sinh cho các hộ dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của huyện Chư Sê. Ảnh: Ngọc Anh

Theo đó, đã trao tặng 231 túi an sinh cho các hộ dân làng Sur A (xã Ia Ko); 175 túi an sinh cho các hộ dân làng Plong (xã Ia Hlốp); 120 túi an sinh cho các hộ dân làng Nhã (xã Ia Blang) đang gặp khó khăn do bị phong tỏa tạm thời để triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Mỗi túi an sinh trị giá 500 ngàn đồng, gồm: 20 kg gạo, 1 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí trao tặng túi an sinh là 263 triệu đồng, được trích từ nguồn “Quỹ Phòng-chống dịch Covid-19” tỉnh.



Được biết, ngay sau khi tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã đã phối hợp với các đoàn thể và lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 của địa phương chuyển hỗ trợ kịp thời cho người dân đang gặp khó khăn trên địa bàn.



NGỌC ANH