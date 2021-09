MobiFone Gia Lai hỗ trợ 1.000 túi an sinh xã hội

(GLO)- Chiều 23-9, tại điểm tiếp nhận ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Quang Huấn-Giám đốc MobiFone Gia Lai đã trao 1.000 túi an sinh xã hội hỗ trợ cho các gia đình đang gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.





Ông Nguyễn Quang Huấn-Giám đốc Mobifone Gia Lai (thứ 4 từ phải sang) trao 1.000 túi an sinh xã hội cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Ngọc Anh

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ đợt này là hộ nghèo, gia đình chính sách đang gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại TP. Pleiku và 3 huyện Chư Prông, Đak Đoa, Chư Sê. Mỗi túi an sinh trị giá 200.000 đồng; gồm: dầu ăn, nước mắm, nước tương, đường, hạt nêm, cá hộp, bánh gạo.



Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 1.000 túi an sinh xã hội và cảm ơn Ban Giám đốc MobiFone Gia Lai đã tổ chức chương trình ý nghĩa này. Đồng thời cho biết, MTTQ sẽ phối hợp cùng Mobifone Gia Lai trao tặng túi an sinh xã hội đúng với đối tượng của chương trình.



Được biết, ngay sau khi tiếp nhận đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với MobiFone Gia Lai tổ chức trao trực tiếp túi an sinh cho các hộ dân trên địa bàn TP. Pleiku.



NGỌC ANH