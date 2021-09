Tặng 103 túi an sinh cho người dân khó khăn ở TP. Pleiku

(GLO)- Chiều 10-9, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam TP. Pleiku, nhóm từ thiện Fly To Sky, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và trao tặng quà cho người dân khó khăn trên địa bàn thành phố.





Anh Nguyễn Chí Cẩn (thứ 2 từ trái sang)-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tặng túi an sinh cho người dân xã Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài

Theo đó, Ban tổ chức đã trao tặng 103 túi an sinh, mỗi túi gồm: gạo, mì tôm, rau, củ, quả (175 ngàn đồng/suất) cho 103 người dân khó khăn tại các xã: Biển Hồ, Chư Á, Tân Sơn và phường Trà Bá. Nguồn lực hỗ trợ do Ban tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay Covid-19” kêu gọi, vận động.



Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng-chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động.



PHAN LÀI