San sẻ yêu thương với người nghèo

(GLO)- Trong khi nhiều người mong đến Tết để nghỉ ngơi thì đâu đó vẫn có người đang tất tả mưu sinh. Bởi với họ, mưu sinh hàng ngày vốn đã khó khăn, nếu nghỉ làm một ngày đồng nghĩa với việc mất một khoản thu nhập. Nhưng thật may, trong cuộc sống vẫn còn những tấm lòng sẵn sàng san sẻ yêu thương mỗi khi Tết đến, xuân về.

Các thành viên trong Nhóm từ thiện Công ty Thắng Lợi trao quà cho chị Mai Thị Ánh Hồng. Ảnh: A.H

Không có phiếu nhận quà như nhiều người nhưng khi vừa nhìn thấy chị Mai Thị Ánh Hồng, các thành viên trong Nhóm từ thiện Công ty Thắng Lợi (43 Tăng Bạt Hổ, TP. Pleiku) đều thống nhất sẽ trao cho chị 1 suất quà. Bởi vài năm qua, chị Hồng là “địa chỉ” mà nhóm thường xuyên giúp đỡ, nhất là khi chị phải đi chạy thận mà không có người chở xuống bệnh viện. Căn bệnh thận kéo dài nhiều năm khiến gia đình chị Hồng rơi vào khánh kiệt, còn chị cũng già hơn rất nhiều so với tuổi 33. Vợ chồng chị quê ở tỉnh Phú Yên và đang thuê nhà ở một con hẻm trên đường Trần Phú (TP. Pleiku). Họ mưu sinh bằng công việc làm thuê, làm mướn. Cách đây 6 năm, chị phát hiện mình bị suy thận, không thể làm việc nên đành phải gửi cô con gái duy nhất (hiện đang học lớp 9) về quê nhờ bà nội chăm sóc. “Bây giờ, đến thở tôi cũng thấy mệt, nhiều lúc phải thở oxy. Vì vậy, mọi chi tiêu trong nhà đều phải trông hết vào số tiền bốc vác thuê hàng ngày của chồng. Mỗi tháng, tôi phải chạy thận tới 12 lần, cũng may có bảo hiểm y tế nên chi phí không nhiều. Tết này, vợ chồng tôi không có tiền để về quê”-chị Hồng trải lòng.

Đẩy chiếc xe kéo hàng đến nhận quà từ thiện một cách khó nhọc, bà Phạm Thị Lưu rưng rưng xúc động: “Bà cảm ơn nhiều lắm! Tết này với bà như thế này là đủ rồi”. Bước sang tuổi 83 nhưng hàng ngày, bà Lưu vẫn phải kéo xe hàng trong Trung tâm Thương mại Pleiku để mưu sinh. Bà có một cô con gái đã lấy chồng ở xã Trà Đa (TP. Pleiku) nhưng chẳng hiểu sao vài năm trước cô bị phát bệnh thần kinh rồi chồng bỏ đi, bây giờ cũng đang sống nhờ vào tiền trợ cấp. Không nhà cửa, con cái lại bị bệnh nên bà phải tự lo cuộc sống hàng ngày, tối đến thì nương nhờ nhà người quen để ngủ qua đêm. Những ngày áp Tết, nhìn người người, nhà nhà vui vẻ sắm sửa, bà cũng chạnh lòng nhưng rồi lại tự động viên bản thân rằng, mỗi người một hoàn cảnh.

Chia sẻ về cuộc mưu sinh hàng ngày, bà Huỳnh Thị Mộng Hoa (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) trải lòng: “Nhiều năm rồi, cứ 8 giờ sáng, tôi có mặt ở gần trụ ATM trên đường Tăng Bạt Hổ, ai thuê gì thì đi làm. Nhưng do tôi tuổi cao, sức yếu, lưng lại bị gù và 1 bên tay phải bị teo cơ nên chẳng thể làm việc nặng. Tôi chủ yếu làm thuê cho mấy tiệm bán đồ xổ, giúp họ dọn hàng và thỉnh thoảng các tiệm thương tình cho ít quần cũ để đem đi bán lấy tiền”. Mỗi ngày nếu chịu khó, bà Hoa cũng kiếm được 50-70 ngàn đồng đem về nuôi 2 đứa cháu nội đang tuổi ăn, tuổi lớn. Vì cha mẹ chúng bỏ nhau, mỗi người một nơi nên nhiều năm nay, 2 đứa trẻ đều do một tay bà chăm sóc, nuôi nấng. Cầm phần quà do nhóm từ thiện trao tặng, bà Hoa cảm kích: “Tôi xin cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các cô, các chú đã giúp đỡ chúng tôi. Tết này 3 bà cháu nhận được 3 suất quà, trong đó có 3 bao gạo, số gạo ấy cũng ăn được đến hết tháng Giêng”.

Để trao những phần quà này đến tay người nghèo, người lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn, các thành viên trong nhóm từ thiện Công ty Thắng Lợi đã đến các phường: Tây Sơn, Diên Hồng, Yên Đổ nhờ giới thiệu về thông tin các hộ. Bản thân nhóm trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hạnh cũng mất nhiều ngày chạy xe quanh thành phố để tìm những người lang thang, cơ nhỡ thật sự khó khăn để đưa phiếu mời đến nhận quà. Bà Hạnh cho biết: Ban đầu, nhóm dự kiến trao 100 suất quà (300 ngàn đồng/suất) nhưng vì số người đến ngày một đông và hoàn cảnh cũng rất đáng thương nên nhóm quyết định trao tặng thêm 11 suất quà nữa với mong muốn ai cũng có Tết.