Long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai lần thứ VII

(GLO)- Sáng 18-11, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã long trọng diễn ra lễ khai mạc chính thức Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027).

Tham dự Đại hội, về phía Trung ương có Trung tướng Khuất Việt Dũng-Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

Về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trương Văn Đạt-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thái Thanh Bình-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Huỳnh Quang Thái-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Thanh Hùng-Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Anh Huy

Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và một số đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh; Hội Cựu chiến binh các tỉnh: Kon Tum, Đak Lak, Đak Nông, Phú Yên; các đồng chí nguyên Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh qua các thời kỳ cùng 245 đại biểu đại diện cho gần 35 ngàn hội viên trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nay Hứ nhấn mạnh: Thực hiện nghị quyết đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, trong 5 năm qua, Thường trực, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022) đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Hội viên luôn phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, số hộ nghèo giảm qua từng năm, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VI đề nghị: Với tinh thần “Trung thành, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, phát triển”, các đại biểu tham dự Đại hội tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tham gia ý kiến có chất lượng vào văn kiện Đại hội. Sự thành công của Đại hội sẽ là nguồn động viên mạnh mẽ cho toàn thể cán bộ, hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ, đáp ứng lòng tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Anh Huy

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả phiên trù bị; trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022); tiếp thu chỉ đạo của của Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy; bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa VII (nhiệm kỳ 2022-2027); Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ nhất khóa VII (nhiệm kỳ 2022-2027)...

ANH HUY