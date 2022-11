(GLO)- Với những việc làm cụ thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động và chung tay giữ gìn an ninh trật tự, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền.





Ông Đoàn Vĩnh Quý-Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh-cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; duy trì chế độ thông báo thông tin thời sự hàng tuần và nắm bắt, giải quyết, định hướng tư tưởng cho hội viên. Qua đó, hội viên nhận thức đầy đủ, đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nâng cao ý thức cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Các CCB thôn Hòa Sơn (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) kiểm tra việc lắp đặt camera an ninh. Ảnh: Phan Lài





“Tiếp lửa” truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ luôn được các cấp Hội chú trọng triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức như: nói chuyện truyền thống; phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thiếu niên, học sinh; phối hợp tổ chức các hoạt động tu sửa nghĩa trang, tượng đài, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ... Ông Nguyễn Kỳ Ngộ-Chủ tịch Hội CCB TP. Pleiku-thông tin: “ Các cấp Hội CCB thành phố đã tổ chức hàng trăm buổi nói chuyện, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho học sinh trên địa bàn. Báo cáo viên là những hội viên đã trải qua các thời kỳ kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng trong quân đội, có nhiều tư liệu, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn để giúp thế hệ trẻ hiểu đúng, trân trọng lịch sử và bồi đắp lý tưởng cách mạng”.



Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp bồi dưỡng, giới thiệu cho cấp ủy xem xét, kết nạp 278 hội viên ưu tú vào Đảng, đạt 186% chỉ tiêu kế hoạch. Hội thường xuyên rà soát, lựa chọn những hội viên trung kiên, nòng cốt để củng cố, kiện toàn tổ tự quản an ninh trật tự, tham gia giải quyết những vướng mắc nảy sinh tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Toàn tỉnh hiện có 5.021 hội viên CCB trung kiên tham gia 1.249 tổ tự quản an toàn giao thông và 1.580 tổ hòa giải cơ sở. Ông Nguyễn Văn Nga-Chủ tịch Hội CCB huyện Đak Đoa-cho hay: “Các cấp Hội duy trì 217 tổ tự quản, 129 hội viên CCB là thành viên các tổ hòa giải ở cơ sở. Trong nhiệm kỳ, các hội viên đã tham gia hòa giải thành công 61/87 vụ việc, góp phần tích cực vào giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn ở cơ sở”.



Đặc biệt, với tinh thần, trách nhiệm cao, hội viên CCB đã tích cực tham gia đóng góp 2.580 ý kiến vào các văn kiện trình đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn tỉnh có 1.148 hội viên CCB được bầu vào cấp ủy các cấp và 653 hội viên được bầu vào HĐND các cấp. “Cán bộ, hội viên đảm nhiệm các chức vụ trong hệ thống chính trị các cấp luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy và đóng góp tích cực vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Họ được cấp ủy, chính quyền và người dân ghi nhận, đánh giá cao”-Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhấn mạnh.



