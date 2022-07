Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Kông Chro khóa VII: Thông qua 9 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Trong 2 ngày 13 và 14-7, HĐND huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.





Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, nền kinh tế của huyện Kông Chro tiếp tục tăng trưởng khá. Theo đó, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 2.916 tỷ đồng, bằng 52,93% kế hoạch, đạt 54,25% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp-thủy sản (giá so sánh 2010) đạt hơn 1.111 tỷ đồng, bằng 49,69% kế hoạch, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 424,37 tỷ đồng, bằng 48,04% kế hoạch, tăng 12,64% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 420 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch, tăng 25,34% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị vận tải đạt 62,21 tỷ đồng, bằng 54% kế hoạch, tăng 24,67% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 16.095 tỷ đồng, bằng 76,4% kế hoạch giao.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 7 khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026) HĐND huyện Kông Chro biểu quyết thông qua 9 nghị quyết. Ảnh: Ngô Chiến



Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện tốt mối quan hệ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong công tác chuẩn bị kỳ họp, tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026); chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác giám sát ngay từ đầu năm và tổ chức giám sát đảm bảo đạt 50% chương trình giám sát đã đề ra, các nội dung giám sát đã đi sâu tập trung vào những vấn đề cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Việc theo dõi giải quyết các kiến nghị của cử tri và kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện được quan tâm, đảm bảo hoạt động giám sát thực sự phát huy hiệu quả.



Bên cạnh đó, hoạt động của Thường trực HĐND huyện đã đổi mới về phương thức, hình thức và nội dung, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp được thực hiện đúng quy trình. Thường trực HĐND huyện thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát của các Ban HĐND huyện. Tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND hàng theo quy định; kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; đồng hành cùng UBND huyện trong công tác quản lý, điều hành sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.



Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề như: Đánh giá chất lượng học sinh năm học 2021-2022 và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thời gian đến, việc sáp nhập trường, lớp giai đoạn 2022-2025; kết quả thực hiện vay vốn tín dụng chính sách và hiệu quả sử dụng vốn vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn; công tác tiêm vắc xin phòng-chống dịch Covid-19; công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm; chuyển dịch cây trồng, vật nuôi và phòng-chống dịch bệnh trên đàn gia súc; tình hình vi phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã An Trung và công tác phòng-chống tội phạm trên địa bàn huyện; hiệu quả các chương trình, mô hình khuyến nông, các giải pháp trong thời gian tới; công tác thu gom rác thải và cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Kông Chro.



Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung, nghiêm túc, kỳ họp đã thông qua 9 nghị quyết gồm: Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023; kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2022; đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; quy định phân cấp nguồn thu, quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện giai đoạn 2022-2025; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; phê duyệt phương án xử lý nguồn kết dư ngân sách năm 2021; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp đường xung quanh ao cá Bác Hồ.



NGỌC MINH