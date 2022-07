Huyện ủy Kông Chro triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(GLO)- Sáng 5-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022.



Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện đạt được kết quả tích cực, tình hình kinh tế-xã hội có những bước phát triển. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 2.916 tỷ đồng, đạt 52,93% kế hoạch, bằng 54,25% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ước đạt 424,37 tỷ đồng, bằng 48,04% kế hoạch, tăng 12,64% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đạt hơn 17 tỷ đồng, bằng 80,7% Nghị quyết. Công tác sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo. Đến nay toàn huyện đã gieo trồng được 29.730 ha cây trồng các loại, đạt 71,3% Nghị quyết, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Liên

Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền được triển khai tích cực, sâu rộng, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thông tin, tuyên truyền về công tác phòng-chống dịch Covid-19 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022). Ngành Y tế thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia, công tác y tế dự phòng; đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm cho khoảng 517 lao động, đạt 68,03% kế hoạch.



Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn y kết nạp 57 đồng chí, đạt 54,2% Nghị quyết, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 2.488 đảng viên.



Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận xoay quanh các vấn đề như tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; chưa quảng bá được các nông sản chủ lực của địa phương; các hạn chế trong vi phạm trật tự an toàn giao thông, công tác quản lý bảo vệ rừng, cải cách hành chính, công tác phát triển đảng viên…



Những tháng cuối năm 2022, Ban Chấp hành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 07-NQ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Triển khai quyết liệt các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau Covid-19. Tập trung theo dõi, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, triển khai hướng dẫn sản xuất vụ mùa năm 2022. Chỉ đạo ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; tích cực triển khai việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả. Chú trọng công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, nhất là tình hình chuột phá hoại cây trồng ở một số địa phương. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản và chỉ đạo triển khai kế hoạch trồng rừng trong năm 2022 và chăm sóc rừng trồng.



Cùng với đó, Ban Chấp hành tập trung chỉ đạo cụ thể, liên tục, đồng bộ và huy động được sự tham gia của toàn hệ thống chính trị và người dân về xây dựng chương trình nông thôn mới. Nhất là việc triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã đã đăng ký thực hiện trong năm 2022 và việc xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), mô hình “Nông hội” trên địa bàn huyện…



