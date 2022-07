Cần quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên mới

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới chỉ đạt 43,72% so với chỉ tiêu nghị quyết; các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố gặp khó trong tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới là những nội dung được thảo luận sôi nổi tại hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác đến cuối năm 2022 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức mới đây. Vậy đâu là nguyên nhân?





Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng của mỗi tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng nhằm xây dựng đội ngũ kế cận cho Đảng. Những năm qua, các TCCS Đảng đều chú trọng triển khai rà soát, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; coi đây là tiêu chí để đánh giá, xếp loại hàng năm.

Chi bộ Trường THPT Lê Thánh Tông (thị xã Ayun Pa) kết nạp đảng viên. Ảnh: Anh Huy



Theo số liệu thống kê từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 787 đảng viên (chiếm 1,29% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ), nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên gần 64.000 đồng chí. Trong đó có 378 đảng viên nữ (chiếm 48%), 248 đảng viên dân tộc thiểu số (chiếm 36,1%), 510 đảng viên trong tuổi Đoàn (chiếm 64,8%) và 56 đảng viên là người theo đạo (chiếm 7,1%). Toàn tỉnh hiện có 1.465 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy (chiếm 92,95%); 1.233 trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên (đạt 78,23%), trong đó có 506 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố (đạt 32,1%). Tuy nhiên, so với chỉ tiêu nghị quyết năm thì tỷ lệ kết nạp đảng viên trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 43,72%.



Ông Nguyễn Thế Châu-Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ia Grai-thông tin: Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên, thành lập chi ủy chi bộ và bí thư kiêm trưởng thôn. Đồng thời, phân công người theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các TCCS Đảng tổ chức thực hiện đảm bảo chỉ tiêu đã đề ra. Đến cuối tháng 6-2022, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 70/170 đảng viên (đạt 41,17% so với kế hoạch).

Lý giải về nguyên nhân đạt thấp, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ia Grai cho rằng: Những tháng đầu năm, nhiều TCCS Đảng đang trong quá trình thẩm tra, xác minh lý lịch của người xin vào Đảng. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa chú trọng phân công nhiệm vụ cho đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu; việc hướng dẫn quần chúng ưu tú viết hồ sơ, lý lịch chưa sát dẫn đến phải viết đi viết lại nhiều lần. Song, theo ông Châu: “Nguyên nhân sâu xa là vì nguồn kết nạp đảng viên tại cơ sở ngày một khan hiếm. Đoàn viên thanh niên rời địa phương đi làm công nhân ở các doanh nghiệp khiến việc theo dõi, tạo nguồn gặp khó khăn; số khác thì thiếu ý chí phấn đấu, trình độ, năng lực còn hạn chế”.



Đây cũng là thực trạng tại Đảng bộ huyện Kông Chro. Bà Đinh Thị Biu-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy-cho hay: “Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ huyện kết nạp được 57/105 đảng viên. Thời gian tới, công tác phát triển đảng viên mới sẽ gặp nhiều khó khăn vì nguồn công chức, viên chức, cán bộ bán chuyên trách còn ít. Nguồn là quần chúng ưu tú ở các thôn, làng, tổ dân phố cũng hạn chế vì đoàn viên thanh niên rời địa phương đi làm ăn xa. Thậm chí có quần chúng ưu tú đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn đã rời địa phương đi làm công nhân khiến chi bộ không thể tiếp tục bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển”.



Với Đảng bộ thị xã Ayun Pa, công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân đang gặp một số trở ngại. Thị xã có 13 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn với gần 500 đoàn viên nhưng đến nay chỉ mới kết nạp được hơn 40 đảng viên. Bà Hà Thị Thu Huyền-Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Ayun Pa-nêu lý do: “Phần lớn công nhân hưởng lương dựa theo doanh số và doanh nghiệp không có chế độ hỗ trợ công nhân trong thời gian nghỉ làm để tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới. Do ảnh hưởng đến thu nhập, việc làm nên công nhân còn băn khoăn trong quá trình phấn đấu vào Đảng. Mặt khác, một số doanh nghiệp cũng chưa có sự phối hợp tốt về công tác này dù Ban Chỉ đạo của Thị ủy đã tăng cường tuyên truyền, vận động”.



Để tháo gỡ khó khăn, các địa phương cũng nêu lên một số giải pháp như: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia. Qua đó phát hiện, giới thiệu những đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên...



Làm tốt công tác phát triển đảng viên là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng. Để giải bài toán thiếu nguồn phát triển đảng viên một cách căn cơ, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy các cấp, mỗi TCCS Đảng cần chủ động rà soát, đánh giá tình hình để đề ra kế hoạch và xác định các giải pháp phù hợp, khả thi, cả trước mắt và lâu dài.



ANH HUY