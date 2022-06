Thị ủy An Khê triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(GLO)- Sáng 29-6, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, đạt nhiều kết quả. Theo đó, tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) đạt hơn 5.395 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch, (tăng 15,08% so với cùng kỳ). Giá trị sản lượng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 3.712 tỷ đồng. Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ ước đạt 3.175 tỷ đồng, đạt 52,9% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 79,367 tỷ đồng, bằng 61,54% dự toán tỉnh giao, đạt 42,35% dự toán HĐND thị xã giao.

Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm ưu tiên nguồn lực để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đồng thời duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt. Việc triển khai thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm được chú trọng. Đến nay, toàn thị xã có 6 sản phẩm OCOP.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có bước phát triển. Các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên tiếp tục được đôn đốc. 6 tháng đầu năm, thị xã đã kết nạp 31 đồng chí vào Đảng, đạt 41,89% kế hoạch...

Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm, giá xăng dầu và một số mặt hàng thiết yếu có xu hướng tăng cao đã làm tăng chi phí sản xuất, vận tải, logistics; thu ngân sách của thị xã gặp nhiều khó khăn. Hoạt động của các hợp tác xã, mô hình nông hội chưa phát huy hiệu quả. Quản lý trật tự đô thị vẫn còn bất cập, hành vi lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán vẫn chưa được xử lý triệt để; công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai vẫn còn những tồn tại, hạn chế; tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động của các nhà máy, cơ sở sản xuất vẫn còn diễn ra. Công tác phát triển đoàn viên, hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đoàn, hội còn nhiều khó khăn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thu thuế, nợ đọng thuế; xây dựng nông thôn mới nâng cao; xây dựng tuyến phố văn minh, đô thị loại III; khó khăn trong việc triển khai thu tiền lát gạch block của người dân; nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 669 nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa của người dân...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước đề nghị các ngành, chính quyền địa phương cần rà soát kỹ các chỉ tiêu, trong đó tập trung hoàn thành những chỉ tiêu chưa đạt; tập trung xây dựng nông thôn mới. Bí thư Thị ủy đề nghị lực lượng vũ trang chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ thị xã năm 2022 đạt kết quả cao nhất. Đẩy mạnh giải pháp thu ngân sách; phát huy và bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa. Ban Tổ chức Thị ủy, các xã, phường cần tập trung triển khai một cách sâu sát trong công tác Đại hội Chi bộ và bầu trưởng thôn, làng, tổ dân phố…

Bí thư Thị ủy An Khê cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các đoàn thể tập trung hướng về cơ sở; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; phát huy tính chủ động trong kêu gọi các tổ chức, Mạnh Thường Quân chung tay phòng-chống dịch Covid-19. Chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thị xã lần thứ VII và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2022-2027).