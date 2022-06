Gia Lai: Giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm

(GLO)- Sáng 20-6, tại trụ sở Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2022. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.



Gia Lai: Giao ban công tác nội chính và phòng-chống tham nhũng, tiêu cực



Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các cơ quan Khối Nội chính của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đăng Vũ



Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 338 vụ về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội. Tội phạm công nghệ cao có xu hướng gia tăng, đã có trên 30 người bị tội phạm công nghệ cao lừa hơn 20 tỷ đồng; lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của người dân, các nhóm tội phạm công nghệ cao đã thông qua mạng xã hội để lừa đào, chiếm đoạt tài sản. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm xảy ra 185 vụ.



Về công tác nội chính, ngành Thanh tra triển khai thực hiện 88 cuộc thanh tra về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, nguồn kinh phí và các lĩnh vực khác tại 265 đơn vị. Các ngành, các cấp đã tiếp 1.328 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được đảm bảo, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.



Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, dịp lễ, Tết, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến địa phương. Chủ động giải quyết, xử lý ổn định các vụ, việc liên quan đến an ninh, trật tự. Công tác phòng-chống tội phạm được quan tâm thực hiện, không để tội phạm có tổ chức, băng nhóm lộng hành phức tạp. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được chú trọng, tai nạn giao thông giảm 3 chỉ số.



Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành, lực lượng chức năng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực triển khai công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Qua đó, công tác quốc phòng-an ninh được đảm bảo, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, dịch Covid-19 được kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển kinh tế-xã hội.



Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ; tội phạm băng nhóm, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, sử dụng công nghệ cao… Chủ động phòng-chống có hiệu quả các tệ nạn xã hội, phòng-chống cháy, nổ; kiểm soát, giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh.



Nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ngày càng hiệu quả, đúng pháp luật; chú trọng công tác điều tra, củng cố hồ sơ, kết luận vụ án để sớm đưa ra xét xử kịp thời, theo đúng quy định, nhằm răn đe, giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

ĐĂNG VŨ