Vang mãi hào khí đại thắng mùa Xuân 1975

Hôm nay, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4). Kỷ niệm chiến thắng 30/4 năm nay càng thêm ý nghĩa khi cả nước đang nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Chúng ta đã dần kiểm soát dịch Covid-19, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế, đưa cuộc sống trở lại bình thường sau hơn 2 năm quyết liệt phòng chống dịch.

Luyện tập duyệt binh kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước năm 2015. Ảnh: TTXVN

Cách đây 47 năm, khi thời cơ tổng công kích vào thành lũy cuối cùng của chính quyền Sài Gòn đã điểm, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch quyết chiến chiến lược mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng sức mạnh “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập - sào huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn; Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện.

Chiến dịch Hồ Chí Minh là một trong những thắng lợi vĩ đại và hiển hách nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, kết thúc 21 năm chiến tranh lâu dài, gian khổ, đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên thống nhất, độc lập, tự do, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi đó khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự phát triển đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đó là thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam; một biểu tượng sáng ngời của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và tinh thần đoàn kết quốc tế vô tư, trong sáng, cũng chính là chiến thắng của sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng trong đại thắng mùa Xuân năm 1975, những năm qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiến hành sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: kinh tế phát triển nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; độc lập chủ quyền quốc gia được giữ vững; tiềm lực an ninh, quốc phòng ngày càng lớn mạnh; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Những năm qua, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây khó khăn nhiều mặt, tình hình thế giới có nhiều biến động, phức tạp, song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Nhà nước, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong nước và nước ngoài, Việt Nam vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Năm 2022 và những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị ở trong nước và ngoài nước đang đẩy mạnh hoạt động chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Mặc dù Việt Nam cơ bản đã kiểm soát được dịch Covid-19, đang đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội đất nước; nhưng nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn còn, trực tiếp đe dọa, ảnh hưởng đến kinh tế-xã hội, đời sống của nhân dân...

47 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn luôn ngời sáng, là nguồn cổ vũ toàn thể nhân dân ta trên chặng đường thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước.

Phát huy những bài học kinh nghiệm, hào khí, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân tộc, của đại thắng mùa Xuân năm 1975 trong thời kỳ mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nêu cao tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng đất nước, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, xây dựng thành công đất nước Việt Nam hùng cường như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.