Ayun Pa đạt 22/26 chỉ tiêu năm 2021

(GLO)- Ngày 15-12, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Phước Thành-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch Covid-19 song Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra. Kinh tế thị xã tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) là 3.576,23 tỷ đồng, đạt 100,06% kế hoạch, tăng 8,46% so với cùng kỳ. Trong đó, nông-lâm-ngư nghiệp tăng 9,07%, công nghiệp-xây dựng tăng 9,05%, thương mại-dịch vụ tăng 7,13%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 114,8 tỷ đồng, đạt 140,97% dự toán tỉnh giao, tăng 20,52% so với cùng kỳ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố, phát triển, đáp ứng nhiệm vụ phòng-chống dịch trong tình hình mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, đảm bảo tiến độ theo chương trình; triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả; theo dõi, đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng các chi bộ, tổ dân phố trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo làm tốt công tác dân vận giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể để củng cố, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường công tác bám dân, nắm địa bàn, kịp thời giải quyết các kiến nghị của công dân.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, trong 26 chỉ tiêu Nghị quyết, có 22 chỉ tiêu đạt và vượt, 4 chỉ tiêu chưa đạt mang nhiều nguyên nhân khách quan. Với chỉ tiêu năm 2022, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đối với công tác giảm nghèo, từng xã, phường phải có kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá để có giải pháp hiệu quả. Vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân cần được tập trung rà soát lại. Thị xã nên triển khai xây dựng tuyến đường, đoạn đường điểm về trật tự đô thị để từ đó nhân rộng ra toàn địa bàn. Đặc biệt, lãnh đạo thị xã, các xã, phường phải tăng cường đối thoại với dân, thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Dịch Covid-19 dự báo còn diễn biến phức tạp nên địa phương cần xây dựng phương án dự phòng cho từng cấp độ dịch để chủ động ứng phó, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.