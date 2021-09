Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung: Tiếp tục quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên

(GLO)- Sáng 23-9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến khối MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV-2021. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể.

Quan tâm hỗ trợ công tác phòng-chống dịch

Quý III-2021, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai nhiều hoạt động nhằm vận động, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cũng như tiếp sức cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong công tác phòng-chống dịch. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm cho biết: Từ ngày 31-5 đến nay, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận và ghi nhận danh sách đăng ký ủng hộ của các tập thể, cá nhân cho công tác phòng-chống dịch với số tiền gần 23 tỷ đồng. Riêng chương trình “7 ngày một đợt xe chở hàng”, sau gần 1 tháng phát động đã tiếp nhận, vận chuyển miễn phí 514 đơn hàng với 242 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân Gia Lai đang gặp khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh và 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Để hỗ trợ công tác phòng-chống dịch, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã thành lập các tổ hậu cần, đội tình nguyện “Đi chợ giúp dân”... Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Rơ Châm H’Hồng thông tin: Chúng tôi đã thành lập 13 tổ hậu cần với 150 hội viên tham gia phục vụ các bữa ăn hàng ngày cho lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh; 10 đội tình nguyện “Đi chợ giúp dân”. Ngoài ra, vận động thành lập được 417 tổ, đội phụ nữ tuyên truyền phòng-chống dịch Covid-19 với 2.130 thành viên; vận động 5.053 chi hội trưởng, chi hội phó và hội viên phụ nữ tham gia vào 1.951 tổ phòng-chống Covid-19 tại cộng đồng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy. Ảnh: Anh Huy

Đoàn Thanh niên các cấp đã tích cực vận động nguồn lực trong và ngoài tỉnh và phối hợp tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay Covid-19” để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân ở khu vực bị cách ly và trang-thiết bị, vật tư y tế… cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại tuyến đầu với tổng số tiền 5,5 tỷ đồng. Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo cho hay, Tỉnh Đoàn đã vận động các nguồn lực thực hiện được 5 chuyến xe “San sẻ yêu thương” chở hơn 26 tấn rau củ quả hỗ trợ cho người dân TP. Hồ Chí Minh và 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai đang gặp khó khăn do dịch bệnh. Đồng thời, ra mắt “Đội xe bán tải phản ứng nhanh phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19” gồm 50 xe (trong đó có 16 xe thường trực) do Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh quản lý và điều phối.

Tập trung hướng về cơ sở

Song song với công tác phòng-chống dịch bệnh, trong quý III-2021, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp luôn quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên, hội viên; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, hội cơ sở. Cụ thể, trong quý đã phát triển được 4.379 đoàn viên, hội viên mới và phối hợp giới thiệu 1.109 quần chúng ưu tú để các cấp ủy xem xét, kết nạp Đảng.

Với phương châm “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”, thời gian qua, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tiếp tục hướng về cơ sở, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay khuyến khích Nhân dân hăng hái thi đua trong lao động, sản xuất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Tham gia ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Thiện Nguyễn Văn Thắng cho biết: “Huyện luôn chú trọng đến công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên bằng việc phối hợp với Công ty cổ phần Ứng dụng công nghệ sinh học Việt Mỹ mời các chuyên gia về trực tiếp hướng dẫn hội viên. Nhờ đó, một số loại bệnh trên cây lúa, cây điều, cây ăn quả đã được giải quyết dứt điểm. Huyện cũng đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Vườn rau thân thiện” trong làng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm và thay đổi môi trường sống trong cộng đồng dân cư”.

Liên quan đến việc giúp người dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê đã xây dựng, duy trì 3 mô hình có hiệu quả: “Đàn dê sinh kế thoát nghèo”; giáo dục và cảm hóa các đối tượng sau khi chấp hành xong án phạt hòa nhập tại cộng đồng và mô hình “1+2, 2+3”. Bà Đinh Thị Thông-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê-thông tin: Qua khảo sát thực tế, các đàn dê mà hộ nghèo, cận nghèo được nhận đều khỏe mạnh, đã sinh sản và mang lại lợi nhuận. Mô hình cũng tạo được sức lan tỏa đến nhiều hộ dân lân cận. Vai trò của Ban Công tác mặt trận khu dân cư đã phát huy khi tích cực tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa các đối tượng chấp hành xong án phạt. Riêng mô hình “1+2 và 2+3” thì cứ 1 gia đình được giúp đỡ thoát nghèo sẽ tiếp tục vận động những hộ nghèo tiếp theo vươn lên trong cuộc sống.

Tiếp tục giúp đoàn viên công đoàn “an cư”, trong quý III-2021, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích từ Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh hỗ trợ xây dựng mới 2 “Mái ấm Công đoàn” và sửa chữa 1 mái ấm với tổng số tiền 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở thương lượng, đề nghị chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động bổ sung những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật vào thỏa ước lao động tập thể...

Cũng trong quý III, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung giám sát theo kế hoạch và tập trung phản biện các văn bản dự thảo về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; dự thảo báo cáo, nghị quyết của các cấp ủy có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận những kết quả mà MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đã triển khai thực hiện được trong thời gian qua; nhất là công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Từ đó triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh cũng như kịp thời giải quyết các vấn đề an sinh, an dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Công đoàn Cao su Việt Nam phối hợp với Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình chị Siu It-công nhân tổ 3, Nông trường Cao su Hòa Phú. Ảnh: Hà Đức Thành

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục quán triệt đến tất cả đoàn viên, hội viên tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch có hiệu quả đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương cũng như của tỉnh. MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cần quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển đoàn viên, hội viên và chú trọng đến công tác phát triển đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện và đưa các phong trào, cuộc vận động ngày càng đi vào thực chất, đảm bảo hiệu quả, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy địa phương quan tâm, tạo điều kiện để một số tổ chức đoàn thể hoàn thành đại hội theo đúng kế hoạch đã đề ra. Liên quan đến việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với cơ quan, ban ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu để triển khai thực hiện có hiệu quả. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với cấp ủy địa phương rà soát, đánh giá lại việc triển khai thực hiện giao biên chế đối với Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. Từ đó tìm ra những khó khăn, vướng mắc và tập trung giải quyết dứt điểm vấn đề này. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cần tiếp tục quan tâm, chú ý nhiều hơn nữa đến việc giải quyết các chế độ chính sách nhằm động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ.