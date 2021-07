Ia Grai phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,2%

(GLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 6 khóa XVIII (mở rộng), nhằm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.

6 tháng đầu năm, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội. Tổng thu ngân sách theo phân cấp của huyện ước gần 48 tỷ đồng, đạt 77% so với kế hoạch tỉnh giao và tăng 57% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 2.974 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Vụ Đông Xuân 2020- 2021, toàn huyện gieo trồng được 1.784 ha cây trồng các loại, đạt 108,8% kế hoạch, tiến độ gieo trồng vụ mùa đến nay được 4.425 ha cây trồng các loại, đạt 56,1% kế hoạch.

Huyện đã triển khai 27 công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021, giải ngân ước đạt gần 50% kế hoạch. Đồng thời, đã công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ia Kha đến năm 2035, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Chợ nông thôn xã Ia Tô và đăng ký kêu gọi đầu tư 32 dự án phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện...



Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 10,2%. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa đạt kế hoạch đề ra. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Triển khai các biện pháp phòng-chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.



Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2021. Chủ động triển khai công tác phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục huy động các nguồn lực thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 2 xã (Ia O, Ia Krai) và 10 làng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021...

Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, đặc biệt là thu thuế nợ đọng, đấu tranh chống gian lận thương mại. Đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng và thi công các dự án công trình phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Hoàn thành các thủ tục để tổ chức bán đấu giá đất tại các khu quy hoạch. Tiếp tục triển khai kêu gọi đầu tư các dự án thuộc danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.



Mặt khác, chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới. Nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại các cơ sở y tế; thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, tiêm chủng mở rộng; thường xuyên rà soát và cập nhật, đánh giá diễn biến tình hình dịch Covid-19 và dự báo tình huống có thể xảy ra, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho công tác phòng-chống dịch bệnh...



