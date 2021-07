Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê triển khai công tác 6 tháng cuối năm

(GLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị lần thứ V, khóa X (mở rộng) nhằm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.







Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mỹ Đức



6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và Nhân dân, các nhiệm vụ chính trị của huyện trong 6 tháng đầu năm đã cơ bản đảm bảo kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 5.700 tỷ đồng, tăng 5,56% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng; trong đó ngành nông, lâm, thủy sản đạt trên 1.800 tỷ đồng, công nghiệp-xây dựng trên 2.190 tỷ đồng, thương mại-dịch vụ trên 1.200 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 55,16 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo triển khai tích cực, đã có 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sự nghiệp y tế, văn hóa, giáo dục được quan tâm đúng mức, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên.



Công tác phòng-chống dịch Covid19, đến thời điểm này huyện Chư Sê ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-COV2, huyện đã kịp thời thời khoanh vùng xử lý các trường hợp liên quan đến ca bệnh. Tình hình an ninh chính trị, tôn giáo, an ninh nông thôn tuy còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp nhưng cơ bản ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc theo chương trình, kế hoạch đề ra.



6 tháng cuối năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19 gắn với thúc đẩy kinh tế-xã hội. Trong đó, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của tỉnh, huyện, gấp rút triển khai các hoạt động về phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, tổ chức khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, truy vết nhanh, xét nghiệm kịp thời, cách ly triệt để để các trường hợp về từ vùng dịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn huyện nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân để thực hiện nghiêm quy định pháp luật về phòng-chống dịch bệnh trên phạm vi toàn huyện góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đề ra.

MỸ ĐỨC