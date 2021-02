Khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở khu dân cư

(GLO)- Thời gian qua, Chi bộ thôn 4 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong công tác lãnh đạo tại địa bàn dân cư, góp phần ổn định đời sống người dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Tiến Thanh cho biết: “Chi bộ hiện có 16 đảng viên. Cùng với quan tâm xây dựng, củng cố cấp ủy và đội ngũ cán bộ thôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Chi ủy đã chú trọng đề ra các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động, gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên tại cộng đồng dân cư. Đội ngũ đảng viên thường xuyên nắm bắt tình hình địa bàn, tham mưu giúp Chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo sát với tình hình thực tế địa phương”.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn 4 (thị trấn Đak Đoa) tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ảnh: Thanh Nhật

Bên cạnh đó, công tác quản lý đảng viên đi vào nền nếp, đội ngũ đảng viên luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, vai trò tiên phong gương mẫu. Chi bộ duy trì nghiêm sinh hoạt định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức, thực hiện tốt nghị quyết của Chi bộ.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Đak Đoa Nguyễn Văn Trung: “Thời gian qua, Chi bộ thôn 4 đã phấn đấu khắc phục khó khăn và những mặt hạn chế, tồn tại để làm tốt vai trò lãnh đạo tại khu dân cư. Qua công tác đánh giá và phân loại năm 2020, Chi bộ được Đảng ủy thị trấn công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Thôn 4 là địa bàn giáp ranh với các xã lân cận nên tình hình an ninh trật tự từng có thời gian diễn biến khá phức tạp, nhất là tình trạng trộm cắp tài sản, “tín dụng đen”... Trước thực trạng đó, Chi bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân quan tâm giáo dục con em tại gia đình, không tham gia các tệ nạn xã hội, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời, Chi bộ quan tâm củng cố 8 tổ hòa giải. Qua đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn từng bước ổn định.

Với đặc thù 90% dân cư sống bằng nghề nông, trình độ dân trí còn nhiều mặt hạn chế, diện tích sản xuất tại chỗ ít, phần lớn bà con đi xâm canh tại một số xã trong huyện, Chi bộ cùng Ban nhân dân thôn vận động người dân duy trì diện tích cà phê hiện có gắn với phát triển một số loại rau màu và chăn nuôi để ổn định đời sống. Đồng thời, thôn đẩy mạnh triển khai phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 45 triệu đồng/năm. Trong thôn chỉ còn 3 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo.

Năm 2020, Chi bộ và Ban nhân dân thôn đã vận động người dân đóng góp hơn 150 triệu đồng để mắc điện chiếu sáng trên các tuyến đường. Đến nay, 100% tuyến đường trong thôn đã được lắp điện chiếu sáng, thuận lợi cho việc sinh hoạt. Bên cạnh đó, hệ thống đường giao thông nội thôn và liên thôn cơ bản được nhựa hóa và bê tông hóa. Hàng năm, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” chiếm hơn 80%; tập thể thôn được UBND huyện công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”.

Bí thư Chi bộ thôn 4 Dương Ngọc Hà cho biết: “Năm 2021, Chi bộ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80% trở lên. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt, thường xuyên ban hành nghị quyết sau các kỳ họp để lãnh đạo tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể trong chi ủy và đảng viên. Quan tâm lãnh đạo phát triển kinh tế, vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với thị trường tiêu thụ để nâng cao đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo, phấn đấu thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm”.