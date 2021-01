Niềm tin của quân và dân Trường Sa hướng về Đại hội XIII của Đảng

Không khí chuẩn bị Tết cho quân và dân huyện đảo Trường Sa đang diễn ra sôi nổi. Vào thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết sớm nơi đảo xa còn mang ý nghĩa đặc biệt. Có rất nhiều hoạt động của quân và dân Trường Sa hướng về Đại hội XIII của Đảng bằng tất cả niềm tin yêu và sự kỳ vọng, tin tưởng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng đưa đất nước phát triển mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng an ninh và mạnh về kinh tế biển.



Tin tưởng và kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Các chiến sĩ vận chuyển hàng Tết ra quần đảo Trường Sa đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Ảnh: phước tín



Tết sớm đến với đảo xa



Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Hải - Chủ tịch UBND huyện Trường Sa cho biết, hằng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì quân và dân Trường Sa lại háo hức mong chờ những tình cảm, hơi ấm của đất liền gửi về tới đảo xa. Năm nay được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và các tổ chức, cá nhân trong nước đã gửi những tình cảm và những món quà cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa để đón Tết Nguyên đán Tân Sửu.



Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, Quân chủng Hải quân và Vùng 4 Hải quân tổ chức 4 chuyến tàu, ra thu quân và kiểm tra, chúc Tết cũng như mang hàng hóa từ trong đất liền ra cho quân dân Trường Sa đón Tết Nguyên đán.



“Điều kiện thời tiết rất phức tạp, sóng to gió lớn từ cấp 7 đến cấp 8 giật cấp 9 biển động rất mạnh, nhưng với quyết tâm của các cán bộ chiến sĩ và các lực lượng đi trên tàu mang ra phần quà cho quân dân Trường Sa thì cũng đã bảo đảm, đầy đủ, chất lượng cũng như bảo quản bảo dưỡng tốt, tinh thần trách nhiệm rất cao tất cả vì Trường Sa thân yêu” - ông Hải chia sẻ. Quà Tết là hàng hóa gồm có gạo nếp và đậu xanh, giò, chả, heo, kẹo, mứt... Ngoài ra còn có cây quất, cây hoa lan - rất thiết thực cho những ngày Tết sắp tới.



Không khí chuẩn bị Tết cho quân dân trên quần đảo Trường Sa trong những ngày này cũng diễn ra rất sôi nổi. Quân dân đảo triển khai các nhiệm vụ như sẵn sàng chiến đấu, luyện tập các phương án bảo vệ trong những ngày Tết, tổ chức thi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo phong trào thi đua trên đảo.



Hướng về Đại hội XIII với niềm tin yêu



Ông Lê Đình Hải cho biết, một sự kiện đặc biệt quan trọng mà cả nước đang hướng về đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25.1- 2.2.2021. Hòa với không khí chung của cả nước, hiện nay quân và dân quần đảo Trường Sa cũng đang hướng về Đại hội bằng nhiều công việc cụ thể thiết thực, đó là tổ chức các hoạt động thi đua làm báo tường, văn hóa văn nghệ, thể thao cũng như các hoạt động trong huấn luyện, rèn luyện…



“Gửi gắm về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Quân dân Trường Sa luôn luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng vào những quyết sách, nghị quyết đúng đắn mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đồng thời mong rằng đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn phát triển mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng an ninh. Đặc biệt, phát triển kinh tế biển ngày càng vững mạnh hơn. Quân và dân Trường Sa xác định nơi đây là tuyến đầu của Tổ quốc, do đó luôn luôn giữ vững và ổn định môi trường hòa bình, giữ vững an ninh chính trị trên khu vực biển Đông” - ông Hải nhấn mạnh.

