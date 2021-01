Đại hội XIII của Đảng: Dấu mốc định hình tương lai đất nước

Tầm quan trọng của Đại hội XIII được thể hiện qua việc đưa ra những kế hoạch, mục tiêu và đường lối phát triển của đất nước không chỉ 5 năm mà còn 10 năm tới, qua đó vạch một dấu mốc quan trọng.



Ngày làm việc thứ 3 Đại hội XIII của Đảng: Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm

Đại hội của niềm tin và kỳ vọng

Đại hội Đảng lần thứ XIII có sự tham gia của 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Trong những ngày đầu tiên của năm khởi đầu một thập niên mới này, nhà báo Cuba Alberto Salazar, phóng viên thường trú hãng thông tấn Prensa Latina tại Việt Nam, có dịp chứng kiến không khí hân hoan, tự hào của người dân Việt Nam chào mừng Đại hội Đảng XIII, sự kiện chính trị trọng đại hàng đầu của đất nước.



Ông chia sẻ: “Khi đi trên đường phố, tôi thấy chủ đề này đã đi vào những cuộc trò chuyện hằng ngày của người dân. Rõ ràng, người dân rất quan tâm đến Đại hội XIII bởi họ biết những quyết sách đưa ra tại Đại hội lần này sẽ tác động trực tiếp đến đời sống của đất nước”.



Tờ PathetLao (Đất nước Lào) của Thông tấn xã Lào (KPL) khẳng định Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam “là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là dấu mốc phát triển mạnh mẽ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới”.



Những quyết sách được thông qua tại Đại hội có vai trò định hướng tương lai đất nước, hứa hẹn tạo nên sự đột phá trong công cuộc Đổi mới đã được thực hiện 35 năm nay, đưa Việt Nam hội nhập và phát triển cho một giai đoạn dài phía trước. Bối cảnh đặc biệt, trọng trách lớn lao, mục tiêu và phương hướng chỉ đạo mang tư duy và tầm nhìn mới,…tất cả đã làm nổi bật ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XIII.



Đại hội XIII tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, hành trình 35 năm Đổi mới (1986-2021), đồng thời vạch ra định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.



Như nhận định của ông Pallab Sengupta, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Ấn Độ, đây là sự kiện quan trọng để đánh giá những thành công, những khó khăn và bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện các mục tiêu chiến lược trong tương lai hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2030) và tầm nhìn phát triển hướng đến 100 năm thành lập nước (1945).



Sau 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật mang tính đột phá. Ông Pallab Sengupta khẳng định công cuộc Đổi mới đã mang lại thành công toàn diện cho Việt Nam. Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Việt Nam đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.



Đặc biệt, trong năm 2020, nhờ phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, Việt Nam đã từng bước kiểm soát và đẩy lùi đại dịch COVID-19, phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống của nhân dân.



Tạp chí lữ hành nổi tiếng Travel Daily ca ngợi “Việt Nam là hình mẫu anh hùng đích thực của năm 2020…Những thử thách mà Việt Nam đối mặt và vượt qua cho thấy sức mạnh kiên cường của nhân dân và tài trí sáng tạo của ban lãnh đạo đất nước, nhận được sự kính trọng, ngưỡng mộ của thế giới, góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế”.



Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó khẳng định đường lối Đổi mới đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta; phản ánh sức sáng tạo của nhân dân ta; minh chứng con đường phát triển tất yếu và sức vươn của dân tộc ta. Tuy nhiên, những thách thức đặt ra cho đất nước giai đoạn tới không hề nhỏ.



Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn. Ông Lê Hồng Hiệp, chuyên gia nghiên cứu thuộc Chương trình nghiên cứu Việt Nam của Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak) có trụ sở tại Singapore, nhận định chính môi trường thế giới hiện có nhiều biến động, bất ổn đòi hỏi Việt Nam cần phải có một bộ máy lãnh đạo đủ tầm, một khung chính sách đúng đắn, một bộ máy thực thi hiệu quả để đưa đất nước vượt qua được những thử thách cam go.



Trong điều kiện như vậy, ông Amiad Horowitz, thành viên của Đảng Cộng sản Mỹ, đánh giá: “Đại hội lần thứ XIII có nhiệm vụ hoạch định cách thức tiếp tục lãnh đạo Việt Nam thông qua nỗ lực khôi phục đất nước sau đại dịch COVID-19 và tiếp tục xây dựng các điều kiện thịnh vượng cho nhân dân Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong những điều kiện mới”.



Tầm quan trọng của Đại hội XIII được thể hiện qua việc đưa ra những kế hoạch, mục tiêu và đường lối phát triển của đất nước không chỉ 5 năm mà còn 10 năm tới, thậm chí có tầm nhìn rộng hơn đến giữa thế kỷ này, qua đó vạch một dấu mốc quan trọng để phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tầm nhìn mới, tư duy mới của Đảng được phản ánh qua việc xác định các mục tiêu tổng quát và cụ thể.



Các ngả đường rực rỡ sắc màu đỏ thắm của cờ và hoa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)



Trong đó, các mục tiêu cụ thể là đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước, có ý nghĩa định hướng và vạch ra tầm nhìn chiến lược cho tương lai trên tinh thần tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững.



Tạp chí “Thế giới đa cực” của Nga khẳng định Đại hội XIII của Đảng là “cột mốc lịch sử trong đời sống chính trị-xã hội Việt Nam”, bởi những quyết định và nghị quyết được thông qua tại Đại hội có “ý nghĩa hết sức to lớn đối với một đất nước có gần 100 triệu dân, đang phát triển năng động và tự tin hướng tới mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.



Tờ báo nhấn mạnh Việt Nam tự đặt cho mình những nhiệm vụ lớn hơn và tham vọng hơn, tính đến những thay đổi đang diễn ra trong xã hội và tình hình thực tế trên trường quốc tế, với các mốc kỷ niệm trọng đại 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội thể hiện tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận sáng tạo của các cơ quan lãnh đạo của Đảng, cũng như quyết tâm của dân tộc Việt Nam phấn đấu xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn," nhân dân ấm no, hạnh phúc.



Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia Quỹ Nghiên cứu Á-Âu của Nga Grigory Trofimchuk nhận định mục tiêu chính của Đại hội XIII là đưa đất nước lên một giai đoạn phát triển mới, song đây không đơn thuần chỉ là một giai đoạn phát triển thông thường, mà sẽ là một sự trỗi dậy thực sự của Việt Nam, tiếp nối ngay sau thời kỳ Đổi mới quy mô lớn, bắt đầu từ năm 1986.



Đề cập những mục tiêu phát triển tới năm 2025, 2030 và 2045 mà Đảng Cộng sản Việt Nam vạch ra trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII, tờ báo chuyên về ngoại giao Tribune-diplomatique của Algeria đánh giá các mục tiêu này đã thể hiện rõ hơn khát vọng xây dựng một nước Việt Nam thịnh vượng, giàu mạnh, dân chủ, hiện đại và công bằng. Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt Piotr Tsvetov cũng cho rằng những mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ chiến lược mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong Đại hội XIII là nhằm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.



Với vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng như vậy, có thể nói Đại hội XIII của Đảng là một mốc son lịch sử định hình tương lai đất nước, không những “đóng góp vào công cuộc phát triển một đất nước Việt Nam hùng mạnh trong tương lai, mà còn có tác động tới cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, hệ thống khủng hoảng tư bản chủ nghĩa và vì một một tương lai khác tốt đẹp hơn của nhân loại,” như nhận định của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Víctor Gorodeki Kot.



Ông Alexander Sokolovsky, Giáo sư Khoa châu Á - Thái Bình Dương thuộc Viện Phương Đông - Đại học Liên bang Viễn Đông (DVFU), Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga – Việt tỉnh Primorsky, người có hơn 40 năm gắn bó chặt chẽ với Việt Nam, tin tưởng rằng Đại hội XIII của Đảng sẽ trở thành ngọn hải đăng để đưa đất nước Việt Nam tiến tới một giai đoạn phát triển mới thịnh vượng và hạnh phúc.



Theo TTXVN/Vietnam+