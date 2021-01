Cán bộ, người dân Gia Lai hân hoan hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(GLO)- Sáng 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Sự kiện chính trị trọng đại này nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Gia Lai. Tất cả đều tin tưởng, kỳ vọng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một trang mới cho sự phát triển của đất nước.





Phấn khởi trước những thành tựu của đất nước



Cũng như nhiều cán bộ, đảng viên và người dân Gia Lai, từ sáng sớm 26-1, ông Lê Xuân Chiểu-cán bộ hưu trí ở tổ 5 (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) đã chuẩn bị ngồi trước ti vi để theo dõi phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ở tuổi 82, đảng viên có 53 tuổi Đảng này vẫn luôn quan tâm đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Chứng kiến những thành tựu mà đất nước ta đạt được trong những năm qua, ông không khỏi tự hào.

Ông Lê Xuân Chiểu (tổ 5, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) theo dõi phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: Trần Dung



Chăm chú lắng nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được truyền trực tiếp trên sóng truyền hình, ông Chiểu bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Đảng, đất nước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông cho biết: “Những năm qua, theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi nhận thấy tình hình kinh tế-xã hội của đất nước có nhiều chuyển biến rõ rệt. Đời sống của đại bộ phận người dân khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người tăng cao; tình hình an ninh chính trị ổn định… Những thành tựu ấy chính là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

Người dân thôn Tân Bình (xã Tân An, huyện Đak Pơ) theo dõi phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Ngọc Minh



Cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Thành Nam (thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Đak Pơ) tự hào: Nhiệm kỳ qua, Đảng đã chèo lái con thuyền đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt, trong năm 2020, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh nhưng chúng ta đã từng bước vượt qua, nhất là ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19. Nhờ đó, kinh tế vẫn đạt mức tăng trưởng dương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. “Tôi tin tưởng Đại hội Đảng lần này tiếp tục đưa ra những quyết sách để xây dựng đất nước ngày càng phát triển”-ông Nam bày tỏ.

Tương tự, cựu chiến binh Đỗ Duy Hiền (buôn Banh, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) cũng rất phấn khởi trước những thành tựu to lớn mà Đảng, đất nước ta đạt được trong nhiệm kỳ qua, được bạn bè năm châu ghi nhận, đánh giá cao. Ông Hiền chia sẻ: “Tôi kỳ vọng đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, đặc biệt là các chính sách ưu tiên phát triển kinh tế ở miền núi, vùng sâu, vùng xa giúp thay đổi bộ mặt đất nước. Muốn vậy, trước tiên phải đầu tư hệ thống điện-đường-trường-trạm, đầu tư khu công nghiệp tại chỗ để giải quyết việc làm cho nguồn lao động dư thừa, tránh tình trạng lao động đổ dồn về các thành phố lớn kiếm việc làm dẫn đến mất cân bằng lao động giữa các vùng”.



Tin tưởng, kỳ vọng vào những chính sách đột phá



Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Gia Lai đều tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ đưa ra những quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới. Ông Siu Lin-Trưởng thôn Linh (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) kỳ vọng: Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách đưa đất nước ngày càng phát triển, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

“Nhưng có một điều khiến tôi luôn trăn trở đó là còn nhiều thanh niên trong buôn sau khi học lên cao chưa có việc làm ổn định. Trong khi để nuôi các cháu ăn học đàng hoàng, nhiều hộ dân tộc thiểu số phải bán đất, bán bò. Tôi hy vọng Đại hội đưa ra những quyết sách quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, nhất là có chính sách ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số nhằm tạo động lực cho các cháu theo đuổi giấc mơ con chữ, cống hiến sức mình xây dựng buôn làng giàu đẹp”-ông Lin bộc bạch.

Thầy Hiao Son-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) và các giáo viên đọc báo, trao đổi thông tin về Đại hội. Ảnh: Vũ Chi



Còn thầy Hiao Son-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) thì cho hay: “Trong nhiệm kỳ vừa qua, nền giáo dục nước ta đã có nhiều thay đổi tích cực, phát huy vai trò chủ thể của học sinh. Hy vọng đại hội lần này sẽ tiếp tục đề ra chính sách phát triển giáo dục, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, trong đó, ưu tiên hoàn thiện cơ sở vật chất trường học. Tôi cũng tin tưởng và hy vọng Đại hội sẽ sáng suốt bầu những người đủ đức, đủ tài vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới để tiếp tục lãnh đạo đất nước”.



Cũng đặt nhiều niềm tin vào công tác nhân sự tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Đinh Keo (làng Pyang, thị trấn Kông Chro) cho hay: “Qua theo dõi đại hội Đảng các cấp cũng như công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi thấy công tác cán bộ được triển khai rất chặt chẽ. Đặc biệt, việc kiên quyết xử lý, ngăn chặn tình trạng tiêu cực, không lành mạnh ngay tại Đại hội lần này rất tốt, tạo niềm tin trong Nhân dân. Tôi tin tưởng, những đại biểu ưu tú được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống 12 kỳ đại hội trước, có những quyết sách đúng đắn để khai thác tiềm năng, thế mạnh, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới”.

Anh Kpă Thái (làng Ia Pết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) treo cờ Tổ quốc để chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Quang Tấn



Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. Anh Kpă Thái (làng Ia Pết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) bày tỏ: “Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, tôi tin tưởng Đại hội sẽ diễn ra thành công và đưa ra những quyết sách quan trọng tiếp tục đưa đất nước phát triển, người dân sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tôi cũng kỳ vọng Đảng và Nhà nước sẽ có các chính sách hỗ trợ việc làm cho thanh niên nông thôn cũng như quan tâm đầu tư giúp người dân vùng dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”.



Nhóm PHÓNG VIÊN