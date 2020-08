Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 15 lần thứ VIII: Bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ

(GLO)- Sau 2 ngày làm việc, sáng 14-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 15 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã quyết nghị các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn đứng chân.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp Hành Đảng bộ Binh đoàn khóa VIII. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đại hội đã đề ra 3 khâu đột phá: “Thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại Tổng công ty, quyết liệt xử lý, khó khăn vướng mắc các dự án tại Lào và Campuchia, đảm bảo ổn định về tổ chức, nhiệm vụ và phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trước hết là đội ngũ cán bộ, chỉ huy, quản lý các cấp. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự”. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu giá trị sản xuất đạt 9.872 tỷ đồng, doanh thu đạt 8.794 tỷ đồng. Nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện đầy đủ các khoa mục, hoàn thành 100% nội dung huấn luyện. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống xảy ra. Phấn đấu hàng năm có 100% tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 85% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Xây dựng chi bộ có cấp ủy đạt trên 45%; kết nạp 450 đảng viên so với số đảng viên đầu nhiệm kỳ.

Ban Chấp Hành ra mắt. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Binh đoàn khóa VIII gồm 14 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII đã bầu 4 đồng chí vào Ban thường vụ. Đại tá Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy khóa VIII (khuyết Bí thư). Bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Binh đoàn gồm 7 đồng chí, Thượng tá Đặng Quang Dũng tái đắc cử Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra khóa VIII. Đồng thời bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 2 đồng chí.

VĨNH HOÀNG