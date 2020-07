Tổng Bí thư, Chủ tịch nước điện đàm với Thủ tướng Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen đánh giá cao về mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực...



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)



Chiều 9/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen đã có cuộc điện đàm để trao đổi về tình hình và quan hệ Việt Nam-Campuchia.



Tại cuộc điện đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao ý nghĩa của cuộc điện đàm với Chủ tịch Đảng CPP, Thủ tướng Hun Sen; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Campuchia, nhân dân Campuchia sẽ vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn, toàn diện hơn nữa, đưa đất nước Campuchia ngày càng phát triển phồn vinh, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới; đồng thời chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia vừa qua đã tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Đảng CPP.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự điều hành của Chính phủ Campuchia, sự đoàn kết của toàn dân Campuchia trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; cảm ơn Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong khuôn khổ song phương cũng như khuôn khổ hợp tác ASEAN để đạt được những kết quả tích cực, đáng khích lệ ở mỗi nước và đã giành chiến thắng trước đại dịch COVID-19; đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, thông tin kịp thời cho nhau trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời duy trì giao thương biên mậu bình thường ở khu vực biên giới, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh và vướng mắc trên tinh thần hợp tác, chia sẻ, cảm thông lẫn nhau.



Về vấn đề người gốc Việt ở Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn Campuchia tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để người gốc Việt có cuộc sống ổn định, được học tập, làm ăn lâu dài tại Campuchia để đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước Campuchia, cũng như góp phần củng cố, tăng cường quan hệ Việt Nam-Campuchia.



Chủ tịch Đảng CPP, Thủ tướng Hun Sen bày tỏ vui mừng đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 theo hình thức trực tuyến; khẳng định Campuchia sẽ tích cực ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 41 trong năm 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.



Thủ tướng Hun Sen bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đánh giá cao các nỗ lực và thành công của Việt Nam trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19; cảm ơn Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Campuchia và mong muốn hai nước tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; khẳng định Campuchia sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để bà con người gốc Việt yên tâm làm ăn sinh sống tại Campuchia.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng CPP, Thủ tướng Hun Sen đánh giá cao về mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; cảm ơn về sự ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình đấu tranh, giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; khẳng định hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ vun đắp cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển bền vững.



Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các Tuyên bố chung, các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, trong đó có việc đẩy mạnh tuyên truyền, sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về quan hệ Việt Nam-Campuchia; tổ chức tốt các ngày lễ lịch sử trong quan hệ hai nước; thực hiện tốt Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác về quốc phòng, an ninh; tích cực chuẩn bị để sẵn sàng tổ chức Kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 18, Hội nghị lần thứ 11 về hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia ngay khi điều kiện cho phép; có các giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn đưa hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển theo hướng bền vững.



Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của việc ký 02 văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả (84%) công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước, đồng thời nhất trí đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục cần thiết để 02 văn kiện trên sớm có hiệu lực và tiếp tục đàm phán để giải quyết các khu vực biên giới còn lại chưa phân giới cắm mốc, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.



Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, Liên hợp quốc, WTO, ASEM và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mê Công.

Theo TTXVN/Vietnam+