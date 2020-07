Thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở: Lan tỏa niềm tin - thổi làn gió mới

Dẫu khó khăn còn nhiều, nhưng những quyết sách được bàn thảo, quyết định công khai, dân chủ tại đại hội, như luồng gió mới, mang theo niềm tin và kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới.



Quy hoạch sản xuất nông nghiệp theo tiêu chí nông thôn mới tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. (Ảnh minh họa: TTXVN)



Lan tỏa sự phấn chấn, tin tưởng là không khí chung có thể cảm nhận ở các chi bộ, đảng bộ đã tổ chức xong đại hội Đảng cấp cơ sở, cũng như người dân tại địa phương, đơn vị đó.



Động lực để người trẻ cống hiến



Đại hội được tổ chức trang trọng, không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn là những dư âm để lại đối với Thạc sỹ Phan Thị Thùy Dương, một đảng viên mới 25 tuổi, nghiên cứu viên phòng Hệ thống thông tin không gian và Mô hình hóa, khi lần đầu tiên được tham dự Đại hội Chi bộ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.



Theo Thạc sỹ Thùy Dương, báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu rõ những kết quả, thành tích mà Chi bộ và Trung tâm đạt được trong 5 năm qua, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình. Những khuyết điểm và nguyên nhân được nhìn nhận một cách cầu thị, không né tránh, để từ đó đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu cho nhiệm kỳ tiếp theo. Các ý kiến tham luận tại Đại hội đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, xây dựng, sự nhất trí cao trong Chi bộ.



Thạc sỹ Phan Thị Thùy Dương tâm đắc nhất khi trong Báo cáo chính trị cũng như những ý kiến phát biểu, đóng góp tại Đại hội cho thấy Chi bộ luôn có sự quan tâm đến việc phát huy năng lực của cán bộ trẻ nói chung và đảng viên trẻ nói riêng.



Sự quan tâm ấy được cụ thể bằng việc Chi bộ luôn tạo điều kiện tốt để các đảng viên trẻ có điều kiện được học tập, phát huy năng lực của bản thân, như triển khai các đề tài do cán bộ trẻ thực hiện, khuyến khích cán bộ trẻ tiếp tục học tập nâng cao trình độ, quan tâm, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ trẻ…



Ý kiến đóng góp của các cán bộ trẻ được Chi bộ và Trung tâm lắng nghe, trên cơ sở đó đưa ra những định hướng và chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời. Đó sẽ là động lực để những cán bộ, đảng viên trẻ có thêm mục tiêu phấn đấu, cống hiến và phát huy hết năng lực, trình độ, góp sức phát triển cho Trung tâm, Thùy Dương chia sẻ.



Cùng cảm nhận này, đảng viên Nguyễn Đình Thế Anh, sinh năm 1987, nghiên cứu viên Phòng Điều khiển và Vận hành Vệ tinh, cũng nhận thấy rõ sự quan tâm đặc biệt của Chi bộ và Trung tâm đối với công tác phát triển nguồn nhân lực.



Tại Trung tâm, bên cạnh những cán bộ được cử đi học tại Nhật theo chương trình dự án, các cán bộ khác cũng được khuyến khích, tạo mọi điều kiện tham gia những khóa học, khóa đào tạo nâng cao, bậc thạc sỹ, tiến sỹ.



Bản thân Thế Anh hiện là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Việc được tạo điều kiện thuận lợi nhất để theo học cũng như được hỗ trợ một phần kinh phí đã giúp Thế Anh vừa trau dồi thêm kiến thức, vừa có thể tham gia các công việc của Trung tâm. "Là đảng viên trẻ, cán bộ trẻ, tôi đánh giá rất cao chủ trương này"- Nguyễn Đình Thế Anh bày tỏ.



Nỗ lực hết mình - cách tạo dựng niềm tin tốt nhất với quần chúng



Bí thư Phường 9 (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) Lê Minh Đạt cũng là một người trẻ (sinh năm 1982), vừa được tin tưởng bầu lại giữ chức Bí thư Đảng ủy phường, đã thể hiện được năng lực, khả năng của mình ở một địa bàn khá “nóng” về công tác tôn giáo, an ninh trật tự.



Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, với vai trò người đứng đầu Đảng bộ, đồng chí Lê Minh Đạt đã chủ động, cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nghiên cứu, tổ chức triển khai tốt các công tác chuẩn bị.



“Trước đại hội, cũng có nhiều ý kiến góp ý với tôi là nên tổ chức đi thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo địa phương, các đồng chí lão thành cách mạng… như một hình thức “ghi điểm” trước đại hội.



Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại, mình thấy với lịch sử là “vùng lõm chính trị” trong chiến tranh và với truyền thống đó, đảng viên, cán bộ ở đây thừa sức đánh giá được năng lực của đội ngũ lãnh đạo hiện nay,” đồng chí Lê Minh Đạt chia sẻ.



“Tôi đã không làm theo cách đó mà nỗ lực hết mình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ được giao, trách nhiệm được phân công, để đưa địa phương tiếp tục vươn lên và phát triển. Đó là cách tạo dựng niềm tin tốt nhất với quần chúng, đảng viên nơi mình công tác,” Bí thư Lê Minh Đạt khẳng định.





Phường 9 Tổ chức hội nghị chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 19 và Chủ thị 23 của Thành ủy. (Nguồn: hochiminhcity.gov.vn)





Đánh giá chung về kết quả Đại hội tại 42 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 3 cho biết trong điều kiện khó khăn vừa phải chống dịch COVID-19 vừa tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt chung của địa phương, đơn vị, các cấp ủy cơ sở vẫn thực hiện tốt việc chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng, trong đó tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các ngành, đoàn thể, đảng viên, chi bộ trực thuộc và thu được nhiều ý kiến chất lượng trong quá trình hoàn thiện dự thảo văn kiện.



Những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới đã được bàn thảo rất kỹ, thể hiện tâm huyết, trí tuệ của các đảng viên. Đây cũng là tiền đề để thực hiện thành công nghị quyết sau đại hội.



Thổi những làn gió mới



Chị Lê Thị Thư, Chi bộ Y tế Cẩm Bình, thuộc Đảng bộ xã Xuân Đình cũng như nhiều người dân xã miền bãi mới của huyện Phúc Thọ, Hà Nội, đều khẳng định sự tin tưởng, đánh giá cao vào đội ngũ cấp ủy khóa mới của xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.



Là một xã thuần nông còn nghèo, chị Thư cũng như những người dân nơi đây rất quan tâm tới những quyết sách từ Đại hội Đảng bộ xã để phát triển kinh tế địa phương, giúp làng quê bao đời thay sắc áo mới.



Chị có niềm tin và kỳ vọng vào những bước phát triển mới của xã, bởi ngay từ khâu chuẩn bị báo cáo, các căn cứ để xác định đường hướng phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương đều được minh chứng bằng những con số cụ thể, thuyết phục, chứ không chung chung, trừu tượng. Đi cùng với định hướng là những giải pháp căn cơ, được bàn bạc dân chủ tại Đại hội.



Đảng bộ xã đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai những bước đi rất cụ thể, như trong trồng trọt, thực hiện chuyển đổi diện tích trồng lúa cho năng suất không cao sang trồng các cây trồng có giá trị kinh tế cao.



Trong xã đã có những mô hình chuyển đổi sang trồng bưởi, dưa lê hữu cơ, rau, cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP cho kết quả tốt.



Xuân Đình vận động xây dựng trang trại, khu chăn nuôi xa khu dân cư để đảm bảo môi trường sống; đồng thời có những giải pháp để khuyến khích chuyển dịch kinh tế từ nông nghiệp sang kinh doanh dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Với những gì cả xã đang thực hiện, chị Thư tin tưởng rằng những khởi sắc sẽ đến sớm với làng quê của mình.



Nhấn mạnh Đảng bộ xã Xuân Đình cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về kinh tế, rà soát quy hoạch sản xuất ngành nông nghiệp, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển lâu dài và bền vững, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ, Lê Thị Thu Hằng lưu ý xã đẩy mạnh sản xuất cơ giới hóa nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; duy trì, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đảng ủy xã tập trung vào việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng ủy, sinh hoạt chi bộ...



Trong không khí phấn khởi, tin tưởng, Đại hội nhiệm kỳ này, Đảng bộ Công ty Điện lực Tân Thuận đã thống nhất và đưa vào Nghị quyết 10 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, 29 chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.



Phó Bí thư Đảng bộ Trương Hoàng Hải chia sẻ với những nhiệm vụ đặc thù của ngành điện như đảm bảo cung cấp đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và sinh hoạt của nhân dân thành phố; vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục, ổn định, tin cậy, Đảng bộ Công ty xác định cần triển khai nhanh số hóa công tác quản lý vận hành hệ thống điện; cải tiến công tác kinh doanh điện năng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, trở thành doanh nghiệp có khâu kinh doanh và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, hiện đại, cũng như đẩy mạnh thực hiện theo tiêu chí “Người công nhân ngành Điện Thành phố mang tên Bác”, “Văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty”.





Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Tân Thuận nhiệm kỳ 2020-2025. (Nguồn: evnhcmc.vn)





Nhằm đưa Công ty Điện lực Tân Thuận vào top đầu của các công ty thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tập thể đảng viên, người lao động của Công ty đã sớm bắt tay vào triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 cùng với 9 chương trình hành động cụ thể, điển hình như nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng lưới điện thông minh; ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa dây thông tin; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; cải tiến công tác kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng…



“Một không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ để hướng đến hoàn thành sớm các chỉ tiêu, mục tiêu của Đại hội nhiệm kỳ mới đã được khởi động. Một làn gió mới đang thổi vào các hoạt động, phong trào của công ty,” Phó Bí thư Trương Hoàng Hải chia sẻ.



Khi nói về định hướng phát triển kinh tế, bảo vệ rừng bền vững trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ xã Vũ Muộn, anh Bàn Phúc Dũng, người dân thôn Đâng Bun, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, và nhiều người dân trong thôn cảm thấy rất phấn khởi, tin tưởng và hi vọng vào chương trình hành động của cấp ủy khóa mới.



Là một thôn, bản vùng cao còn nhiều khó khăn, số hộ nghèo chiếm gần 50%, đặc biệt lại sống trong khu vực có rừng phòng hộ tự nhiên, thuộc các xã CT229 (vùng quốc phòng, an ninh), anh Dũng và nhiều bà con cho biết ngoài làm nương rẫy để có cái ăn thì cuộc sống của người dân phải phụ thuộc rất nhiều vào rừng.



Theo anh Dũng, người dân thôn bản vùng cao của anh chỉ biết trồng cây chứ chưa biết tự tìm đầu ra cho nông sản. Ngoài diện tích đất nông nghiệp để trồng ngô, lúa, bà con mong muốn được định hướng chuyển đổi diện tích trồng lúa, ngô cho năng suất kém sang loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn, bởi thực tế là người dân loay hoay không biết phải trồng cây gì, đầu ra thế nào.



Anh tin tưởng rằng từ những định hướng đúng của Đảng ủy xã, cuộc sống của bản làng quê anh sẽ sớm thay đổi, phát triển trong nhiệm kỳ mới.



Trưởng Công an xã Vũ Muộn, Nông Quốc Huy - người lăn lộn, gắn bó với bà con nơi đây cũng cho biết, người dân mong mỏi rất nhiều vào việc chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế. Khi được định hướng chuyển đổi diện tích trồng lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng cây thuốc lá, đảm bảo được đầu ra, bà con rất phấn khởi.



Nhiều diện tích đất khác được định hướng sang trồng cỏ để chuyển đổi từ nuôi lợn sang chăn nuôi đại gia súc cũng mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của địa phương.



Đặc biệt, trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh mẽ như hiện nay khiến bà con không dám tái đàn, thì việc định hướng chuyển đổi này cũng chính là điều mà bà con mong muốn từ các cấp lãnh đạo.



Nhiều người dân Vũ Muộn cho rằng vụ phá rừng quy mô lớn với 41 cây gỗ nghiến (thuộc nhóm IIA) bị chặt hạ trái phép xảy ra vào giữa năm 2019 có nhiều lý do, nhưng một trong những lý do chính là do cuộc sống quá nghèo khó nên người dân mới đành “làm liều”.



Chính vì thế, bà con rất trông chờ vào quyết sách từ Đại hội Đảng bộ xã để tìm ra con đường phát triển kinh tế địa phương, tìm được con đường thoát nghèo bền vững, tránh phụ thuộc quá nhiều vào rừng.



Đại hội đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng diễn ra ở khắp các địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ các đại hội Đảng cơ sở đã lan tỏa nhiều tín hiệu vui, thổi luồng gió mới cho sự phát triển, vươn lên mạnh mẽ, hướng tới đại hội cấp trên cơ sở trong thời gian tới.



Theo Quỳnh Hoa-Hoàng Tuấn-Thanh Vũ-Hoàng Giang (TTXVN/Vietnam+)