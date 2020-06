TP. Pleiku: Hoàn thành tổ chức đại hội Đảng cơ sở

(GLO)- Đảng bộ xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Dự đại hội có ông Nguyễn Hữu Quế-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku, đại diện các ban đảng của Thành ủy, một số cơ quan đơn vị của thành phố... Đây là đơn vị cuối cùng trong tổng số 66/66 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Pleiku hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Thanh Nhật

Đảng bộ xã An Phú hiện có 168 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII đề ra. Xã đã chuyển đổi 170 ha lúa thường xuyên khô hạn sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao, phát triển sản xuất hơn 3,7 ha rau sản xuất theo hướng công nghệ cao và 4,2 ha rau theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng 2 mô hình nông hội rau, hoa liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Giao thông nông thôn của xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt trên 75%. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,27% và hộ cận nghèo còn 0,56%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đến nay ước đạt 41 triệu đồng/năm...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh An Phú có tiềm năng thế mạnh về đất đai, nguồn lao động dồi dào, Công ty Nafood đang đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời một số dự án lớn về phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang được triển khai. Do đó, cần xác định vùng sản xuất tập trung chuyên canh, chú trọng sản xuất theo hướng an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP. Xây dựng sản phẩm OCOP gắn với đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, xuất xứ hàng nông sản, nhất là rau xanh và hoa thương phẩm chất lượng cao. Quan tâm xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, nhân rộng phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp, hỗ trợ các mô hình nông hội.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị xã phát huy hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đã và đang chuẩn bị triển khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tăng tỷ lệ thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Phú khoá mới ra mắt và nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Nhật

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Phú khoá VIII gồm 15 đồng chí. Ông Nguyễn Văn Quang- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy xã An Phú khoá VIII nhiệm kỳ 2020-2025.