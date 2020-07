Ayun Pa: 5 năm, những bước tiến vững chắc

(GLO)- Tháng 7 vàng nắng, khung cảnh thị xã phía Đông Nam tỉnh thêm phần hân hoan chào đón sự kiện lớn: Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025). Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc thị xã đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết đề ra. Diện mạo đô thị, nông thôn từng ngày khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Xác định thế mạnh chủ lực để đưa kinh tế thị xã Ayun Pa phát triển hơn nữa

Ayun Pa: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát





Đổi thay toàn diện



Ô tô bon bon trên con đường bờ kè vòng cung, uốn lượn giữa những bãi bồi phù sa màu mỡ những bắp, mía, đậu đỗ mướt xanh từ đầu cầu Bến Mộng ra đến quốc lộ 25, đoạn gần Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai, dài gần 10 cây số. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là dự án này sẽ hoàn tất. Và khi ấy, con đường bờ kè phía Tây sông Ayun và sông Ba này chắc chắn không chỉ phát huy vai trò chống sạt lở mà còn tạo cảnh quan hữu tình, là nơi để thăm thú, thư giãn, luyện tập thể dục thể thao cho nhiều người.

Trung tâm thị xã Ayun Pa nhìn từ trên cao. Ảnh: Thất Sơn



Bộ mặt khang trang ấy cũng như không gian cảnh quan mới mẻ là minh chứng sống động cho những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã trong nhiệm kỳ qua. Ông Thái Thanh Bình-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy-cho biết: “Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt 17/19 chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra. Bốn chương trình trọng tâm mà Đại hội lần thứ XVIII đề ra đều đã cơ bản hoàn thành. Hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư đồng bộ, xây dựng các tuyến phố văn minh tạo nên diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang. Thị xã sẽ “về đích” nông thôn mới trong năm 2020 theo nghị quyết của Thị ủy và chủ trương của tỉnh, trong đó, 2 xã Ia Rtô và Ia Rbol đang ra sức hoàn thành 3-4 tiêu chí nữa để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.



Có được kết quả đó là nhờ thị xã đã huy động tối đa nguồn lực, tận dụng tốt tiềm năng và thế mạnh để thúc đẩy kinh tế phát triển. Sau 5 năm, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 8,12%, vượt 0,17% so với nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tỷ trọng GDP ngành nông nghiệp liên tục giảm thấp nhưng chất lượng, hiệu quả không ngừng tăng lên. Nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đầu tư công trình phục vụ sản xuất gắn với ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, chuyển đổi giống, cơ cấu cây trồng năng suất, chất lượng; hình thành và phát triển cánh đồng lớn, lúa một giống, trang trại trồng trọt kết hợp với chăn nuôi hiệu quả. Mấy năm gần đây, nghề nuôi chim yến và sản xuất sản phẩm yến sào Ayun Pa trở nên nổi tiếng, là hướng phát triển kinh tế hiệu quả cao, biến mơ ước làm giàu của nhiều người thành hiện thực.

Người dân xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa) thu hoạch lúa. Ảnh: Đức Phương



Đưa chúng tôi tham quan công trình kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Mai Thế Phụng cho biết: Đây là hình ảnh thu nhỏ phản ánh khu vực kinh tế công nghiệp-xây dựng sau 5 năm ghi dấu bằng những kết quả ấn tượng. Tổng giá trị sản xuất khu vực kinh tế này đến năm 2020 đạt 1.974 tỷ đồng, gấp 1,46 lần so với năm 2015. Quy mô, năng lực sản xuất các sản phẩm đường tinh, hạt điều, gạch nung, điện sản xuất, nước sinh hoạt… đều được nâng lên, thị trường tiêu thụ ổn định. Cụm công nghiệp xã Ia Sao quy mô 15 ha được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng, năm 2020 phấn đấu thu hút các doanh nghiệp lấp đầy 70% diện tích.



Trên địa bàn thị xã, hàng loạt cơ sở kinh doanh thuộc các ngành nghề thương mại, dịch vụ hoạt động nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm cho thấy sự phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Theo ngành chức năng, số doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kiểu mới tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015 và đóng góp 82% nguồn thu ngân sách địa phương. Hoạt động thương mại, dịch vụ vận tải tăng nhanh, khối lượng vận chuyển hàng hóa năm 2020 gấp 1,79 lần, vận chuyển hành khách gấp 1,61 lần so với năm 2015. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải với những thương hiệu đi đầu như: Tấn Tài, Tân Tiến... liên tục đầu tư phương tiện hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.



Ông Nguyễn Văn Lộc-Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã cho rằng, chính hoạt động kinh tế phát triển là điều kiện giúp gia tăng nguồn thu ngân sách. Ước tổng thu ngân sách năm 2020 đạt 287 tỷ đồng, gấp 1,55 lần so với năm 2015; phần thu của thị xã năm 2020 ước đạt 77 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 21,6%, vượt 13,6% so với Nghị quyết. Cùng với đó, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng qua các năm, từ 1.815 tỷ đồng giai đoạn 2010-2015 lên 2.208 tỷ đồng giai đoạn 2015-2020.



Chú trọng nhiệm vụ then chốt



Theo Bí thư Thị ủy Thái Thanh Bình, nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội, xây dựng Đảng bộ thị xã trong sạch vững mạnh luôn được chú trọng hàng đầu. Đây là nhiệm vụ then chốt nhằm giữ vững sự lãnh đạo, phát huy vai trò, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Một góc thị xã Ayun Pa. Ảnh: Thất Sơn



Theo đó, Đảng bộ thị xã luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên. Công tác cán bộ, kiểm tra giám sát và kỷ luật, dân vận, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đều được chú trọng và đạt được những kết quả tích cực. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp của Đảng.

Cùng với phát triển mới 315 đảng viên, vượt 0,06% so với Nghị quyết, Thị ủy còn quan tâm củng cố, kiện toàn 100% chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố có chi ủy. Bình quân hàng năm có 93,5% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt 3,5% so với Nghị quyết, giảm số tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đạt 99,48%, trong đó, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 93,2%. Cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ bảo đảm cơ cấu và tăng so với nhiệm kỳ trước.



Nhiều cán bộ trẻ tuổi, nhiệt tình, sâu sát cơ sở, tường tận công việc, miệng nói tay làm, thực sự là những hạt nhân trong các phong trào ở địa phương như các ông: Nay Weh-Bí thư Đảng ủy xã Ia Rtô, Bạch Thanh Long-Chủ tịch UBND xã Ia Rbol kiêm Bí thư Chi bộ buôn Sar, Nay Pôl-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rbol kiêm Bí thư Chi bộ buôn Rưng Ma Nin...

Trao đổi với chúng tôi, ông Nay Pôl cho biết: Buôn Rưng Ma Nin có 20 đảng viên là những cán bộ nghỉ hưu, bộ đội xuất ngũ, quần chúng ưu tú phát triển tại địa phương. Trong sinh hoạt, Chi bộ quán triệt cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương từ trong lời nói, tác phong, việc làm, phát triển kinh tế, giáo dục gia đình. Đảng viên, cán bộ đi trước, làm trước thì dân mới tin, mới nghe, mới làm theo. Uy tín của Chi bộ buôn Rưng Ma Nin là không có đảng viên nào vi phạm kỷ luật, không nằm trong diện hộ nghèo.



Một nhiệm kỳ đã qua, trước mắt là nhiệm vụ còn lại trong năm 2020 và một nhiệm kỳ 5 năm tiếp nối. Khó khăn, thách thức vốn là bản chất của cuộc sống. Nhưng khi “hóa giải” thành công, cũng có nghĩa trang vàng thành tích Đảng bộ thị xã Ayun Pa tiếp tục dày lên. Những kết quả đã đạt được đó là tiền đề và động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền quân và dân các dân tộc thị xã Ayun Pa vững tin thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã khóa XIX (nhiệm kỳ 2020-2025).

THẤT SƠN