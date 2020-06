Ayun Pa: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Đảng bộ thị xã Ayun Pa 70 năm xây dựng và phát triển

Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa tặng giấy khen cho các tập thể làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: T.Đ





Đảng bộ thị xã Ayun Pa có 42 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 1.867 đảng viên. Hàng năm, Ban Thường vụ Thị ủy chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thị ủy và cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất. Bà Trần Thị Xuyến-Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Ayun Pa-cho biết: Để hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT hàng năm, UBKT Thị ủy chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng kế hoạch, ra quyết định thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của cấp ủy cũng như của UBKT Thị ủy đã xây dựng từ đầu năm. Cùng với đó, UBKT Thị ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra Đảng cho các tổ chức Đảng, UBKT Đảng ủy cơ sở, từ đó giúp cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy cũng đã chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Cơ quan UBKT Thị ủy được bố trí đủ biên chế, cán bộ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, có đạo đức tốt, đoàn kết, năng động, nhiệt tình trong công việc, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Đảng bộ phường Hòa Bình được đánh giá là đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Đảng bộ phường hiện có 10 chi bộ trực thuộc với 141 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ đã có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, ngăn ngừa vi phạm, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Hòa Bình-cho hay: “Đối với đảng viên là lãnh đạo, quản lý, thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã thực sự nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nêu gương người đứng đầu. Đối với đảng viên là công chức thì đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Kết quả, gần 100% chi bộ qua kiểm tra, giám sát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy phường đã thi hành kỷ luật cảnh cáo 1 đảng viên vì sinh con thứ 3”.

Tặng giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Trần Đức





Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ thị xã Ayun Pa đã kiểm tra 115 tổ chức Đảng và 551 đảng viên (tăng 16 tổ chức Đảng và 160 đảng viên so với nhiệm kỳ trước). Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tiến hành giám sát chuyên đề đối với 58 tổ chức Đảng và 159 đảng viên (tăng 25 tổ chức Đảng và 23 đảng viên so với nhiệm kỳ trước). Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, được xã hội quan tâm như: việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc; công tác cán bộ; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý, bảo vệ rừng; xây dựng cơ bản; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hành tiết kiệm, phòng-chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… Thông qua kiểm tra, giám sát, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thị xã đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 31 đảng viên (tăng 1 tổ chức Đảng và 7 đảng viên so với nhiệm kỳ trước). Trong đó, Ban Thường vụ Thị ủy thi hành kỷ luật khiển trách 2 tổ chức Đảng và khai trừ 1 đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã thi hành kỷ luật khiển trách 3 đảng viên; UBKT Thị ủy thi hành kỷ luật 17 đảng viên (khiển trách 3, cảnh cáo 6, cách chức 1 và khai trừ 7); tổ chức cơ sở Đảng thi hành kỷ luật 10 đảng viên (khiển trách 8, cảnh cáo 2).



Ông Ksor Vinh-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ayun Pa-cho hay: “Quan điểm chỉ đạo trong công tác kiểm tra là làm đúng quy định của Đảng, không du di, né tránh. Nhờ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được triển khai thường xuyên, liên tục, nghiêm túc nên đã có tác dụng chấn chỉnh, răn đe, giáo dục, ngăn chặn tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm”.



TRẦN ĐỨC - BÍCH HƯƠNG