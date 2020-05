Phú Thiện xứng đáng được chọn đại hội điểm

(GLO)- Đầu tháng 4-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn Đảng bộ huyện Phú Thiện tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Nhận thức rõ trách nhiệm và vinh dự to lớn dành cho Đảng bộ, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, các bước chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) được gấp rút triển khai và đang hoàn tất những phần việc cuối cùng.

Lý giải về việc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng lựa chọn để tổ chức đại hội điểm cấp huyện, ông Đỗ Ngọc Thành-Bí thư Huyện ủy Phú Thiện-cho hay: Trước hết đó là nhờ kết quả ấn tượng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy trong nhiệm kỳ 2015-2020. Tất cả 27 chỉ tiêu lớn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra đều đạt và vượt, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao. Cùng với đó, công tác tổ chức đại hội ở chi bộ, Đảng bộ cơ sở diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp, đã hoàn thành trước ngày 15-5-2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện sáng 22-5. Ảnh: Đ.P





Trong 5 năm qua, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất hàng năm đạt 11%. Tổng giá trị sản xuất đến cuối năm 2020 ước đạt hơn 2.816 tỷ đồng, tăng 68,7% so với đầu nhiệm kỳ. Ngành nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với dấu ấn đậm nét là duy trì và mở rộng cánh đồng lúa lớn 1 giống trên 1.200 ha có năng suất, giá trị kinh tế cao. Huyện Phú Thiện được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp bằng chứng nhận “Nhãn hiệu Gạo Phú Thiện-Gia Lai”, chính thức được bảo hộ trên địa bàn cả nước. Mạng lưới hợp tác xã được củng cố và phát triển. Trong đó, Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai (xã Ia Ake) được tỉnh lựa chọn xây dựng thành hợp tác xã điểm, bước đầu hoạt động có hiệu quả, góp phần xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp.



Theo kế hoạch, đến cuối năm 2020, huyện Phú Thiện có 6/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đề án phát triển kinh tế-xã hội 4 làng căn cứ cách mạng của xã Chư A Thai được triển khai quyết liệt, đồng bộ; dự kiến đến hết quý II-2020 sẽ cơ bản hoàn thành, góp phần cải thiện, nâng cao đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đây là mô hình mẫu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chỉ thị số 12 về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số”.



Các lĩnh vực công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ của huyện tiếp tục tăng trưởng khá. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 33 triệu đồng, tăng 32% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.



Sự nghiệp giáo dục-đào tạo được quan tâm, đầu tư đúng mức, đạt nhiều kết quả quan trọng. Mô hình trường bán trú theo đặc thù của huyện Phú Thiện là hình mẫu về công tác xã hội hóa giáo dục trong toàn tỉnh, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Việc 100% trạm y tế xã có bác sĩ và xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia góp phần nâng cao chất lượng phòng-chống dịch bệnh ngay từ cơ sở. Tiềm năng du lịch được đánh thức, tạo dấu ấn bằng việc ký kết hợp tác giữa huyện Phú Thiện và huyện Chư Sê để khai thác tuyến du lịch kết nối từ thác Phú Cường (huyện Chư Sê) xuống hồ Ayun Hạ và Khu di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi (huyện Phú Thiện).



Công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng bộ huyện đặc biệt chú trọng. Đi đôi với việc tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng là đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên. Hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở được củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Quốc phòng-an ninh trên địa bàn được giữ vững. Người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy và sự điều hành của chính quyền, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương.



Xây dựng chỉ tiêu nghị quyết sát với điều kiện địa phương



Trên cơ sở đánh giá các kết quả đã đạt cũng như phân tích những nguyên nhân, tồn tại, bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Nhiều mô hình giống lúa mới được triển khai trên cánh đồng Phú Thiện. Ảnh: Đức Phương





Chủ trì buổi làm việc mới đây của Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm tại Đảng bộ huyện Phú Thiện với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện để góp ý vào nội dung văn kiện trình Đại hội đại biểu đảng bộ huyện khóa XIX, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gợi ý một số yêu cầu thiết thực, xác đáng về nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Cụ thể, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Tổ công tác để chỉnh lý, hoàn thiện nội dung văn kiện đại hội Đảng về các vấn đề như: đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua phải làm nổi bật được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, nhất là lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chương trình xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, đề án phát triển kinh tế-xã hội xã Chư A Thai.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện cần xây dựng chỉ tiêu nhiệm kỳ tới sát với điều kiện thực tế của địa phương và phù hợp với chỉ tiêu của Đảng bộ tỉnh khóa tới. Trên cơ sở phân tích tiềm năng, lợi thế của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Huyện Phú Thiện phải xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, xác định chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ tới phù hợp để có giải pháp thực hiện cụ thể. Trong đó, xác định rõ trong 5 năm tới ngành nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo, chiếm tỷ trọng lớn. Huyện phải chú trọng xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao, hình thành được chuỗi giá trị. Quản lý và sử dụng tốt “Nhãn hiệu Gạo Phú Thiện-Gia Lai” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng công nhận vì đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng thành công thương hiệu “Gạo Phú Thiện”.



Đồng thời, huyện cần gắn nông nghiệp với phát triển du lịch, văn hóa, đảm bảo an ninh lương thực để ổn định và phát triển. Phát huy lợi thế Di tích lịch sử-văn hóa cấp Quốc gia Plei Ơi, hồ Ayun Hạ và lễ hội cầu mưa đặc sắc của đồng bào Jrai địa phương để làm du lịch. Kết nối thành công tuyến du lịch huyện Phú Thiện với huyện Chư Sê và thị xã Ayun Pa. Cùng với đó, huyện Phú Thiện là địa bàn có số lượng ngày nắng nhiều, bức xạ nhiệt cao là lợi thế để phát triển điện mặt trời. Vì thế, trong nhiệm kỳ tới, huyện cần quan tâm phát triển năng lượng tái tạo.



ĐỨC PHƯƠNG