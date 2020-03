Đảng bộ xã Cửu An chú trọng phát triển đảng viên

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ xã Cửu An (thị xã An Khê) luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường sức chiến đấu của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ông Trần Công-Bí thư Đảng ủy xã Cửu An-cho biết: “Công tác phát triển đảng viên mới luôn được Đảng bộ xã đặc biệt quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Trong 5 năm qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 21 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Hiện nay, Đảng bộ có 7 chi bộ trực thuộc với 104 đảng viên”.

Đảng ủy xã Cửu An chỉ đạo các chi bộ cử đảng viên theo dõi, giúp đỡ những quần chúng ưu tú. Ảnh: Trần Dung





Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực tế địa phương, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, trường học, thôn, làng quan tâm đến các đối tượng quần chúng trong độ tuổi đoàn viên, thanh niên, nhất là phụ nữ và người dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua, có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phân công các cấp ủy viên phụ trách địa bàn, hướng dẫn các chi bộ thống kê, rà soát và lập danh sách quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn cho Đảng; chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục quan điểm, đường lối, lý tưởng của Đảng, tiêu chuẩn đảng viên cho quần chúng; tổ chức phát động các phong trào thi đua, qua đó phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú để giới thiệu cho chi bộ xem xét bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.



“Đảng ủy cũng chỉ đạo các chi bộ phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tiếp tục rèn luyện đạo đức, lối sống, xác định động cơ, thái độ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Cùng với đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ trực tiếp tham gia sinh hoạt chi bộ theo địa bàn cư trú nhằm nắm bắt và có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển đảng viên. Nhờ vậy, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm của Đảng bộ xã đều đạt và vượt kế hoạch đề ra”-Bí thư Đảng ủy xã Cửu An cho biết thêm.



Để công tác phát triển đảng viên mới đạt kết quả cao, Đảng ủy xã hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng viên hàng năm và cả nhiệm kỳ, đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên vào nội dung đánh giá, phân loại bình xét, khen thưởng chi bộ hàng năm. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể cho các chi bộ thực hiện quy trình, hồ sơ quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng; xác định đảm bảo chất lượng công tác phát triển đảng viên, không chạy theo thành tích, số lượng; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát các chi bộ trong việc thực hiện nhằm kịp thời rút kinh nghiệm.



Chi bộ thôn An Điền Nam là một trong những điển hình về phát triển đảng viên mới ở xã Cửu An. Chi bộ có 23 đảng viên, trong đó có 13 đảng viên trẻ. Nhiệm kỳ qua, chi bộ thôn đã kết nạp được 3 quần chúng ưu tú vào Đảng. Nói về những cách làm hay trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, ông Lê Trung A-Bí thư chi bộ thôn An Điền Nam-chia sẻ: “Quá trình thực hiện, chúng tôi chú trọng lựa chọn đúng đối tượng để đưa vào nguồn, bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Quan trọng nhất là giao nhiệm vụ để thử thách, định hướng hoạt động thực tiễn… giúp quần chúng ưu tú xác định đúng đắn động cơ, quá trình rèn luyện phấn đấu vào Đảng. Song song với đó, chúng tôi cũng thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Có như vậy mới tạo được niềm tin trong quần chúng ưu tú để họ nỗ lực phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng”.



Thời gian tới, Đảng ủy xã Cửu An tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể chính trị-xã hội đẩy mạnh công tác tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng; quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra. “Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các chi bộ có kế hoạch cụ thể phát triển đảng viên hàng năm và trong nhiệm kỳ, đặc biệt là quan tâm phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân và đoàn viên, thanh niên”-Bí thư Đảng ủy xã Cửu An cho hay.



TRẦN DUNG-NGỌC MINH